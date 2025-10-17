Tras dos décadas, avanza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) anunció el inicio de las obras de reconstrucción del Puente del Coy, en la comuna de Estación Aráoz y Tacanas, departamento Leales. Se trata de un proyecto largamente esperado que, tras más de dos décadas de espera, busca garantizar mayor seguridad vial, accesibilidad y desarrollo productivo para la zona.
El nuevo puente vehicular reemplazará la estructura remanente del antiguo paso y será fundamental para mejorar la circulación y la conexión entre las comunidades rurales y los centros de producción.
Según informó el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, el proyecto contempla la construcción de un puente moderno de 75 metros de longitud total, con una calzada de 7,30 metros de ancho y veredas peatonales laterales de 0,60 metros. También se realizarán tareas de limpieza del cauce y vinculación con los accesos existentes.
La inversión provincial supera los $2.100 millones y el plazo estimado de ejecución es de ocho meses.
“Pasaron dos décadas y hoy, gracias a la decisión de nuestro gobernador de invertir en infraestructura productiva y de desarrollo, estamos mejorando la calidad de vida de los vecinos y productores de Estación Aráoz”, afirmó el ministro Marcelo Nazur, titular de la cartera de Obras Públicas.
La obra es ejecutada por la DPV, bajo la dirección del Ing. Pablo Díaz, en coordinación con el comisionado comunal Emilio Caratti, y se enmarca en el plan provincial de infraestructura para el interior impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Nazur destacó además el trabajo articulado con el ministro del Interior, Darío Monteros, y remarcó que “este puente refleja el compromiso con el interior, invirtiendo en conectividad vial y reemplazando una estructura obsoleta por una moderna, más segura y funcional”.
Con el inicio de la obra del Puente del Coy, el Gobierno de Tucumán ratifica su compromiso con la modernización de la red vial provincial y el fortalecimiento de la infraestructura que sostiene el crecimiento económico y social de las comunas del interior.