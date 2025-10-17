Tras dos décadas, avanza la reconstrucción del Puente del Coy en Estación Aráoz

Según informó el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, el proyecto contempla la construcción de un puente moderno de 75 metros de longitud total, con una calzada de 7,30 metros de ancho y veredas peatonales laterales de 0,60 metros. También se realizarán tareas de limpieza del cauce y vinculación con los accesos existentes.