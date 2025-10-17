En Jujuy, un hombre asesinó a su madre, ocultó el crimen y luego se quitó la vida

La muerte de un joven de 19 años, ocurrida tras arrojarse desde un puente en Jujuy, derivó en el descubrimiento del cuerpo sin vida de su madre en el domicilio que compartían en el barrio El Chingo. La fiscalía investiga un posible parricidio seguido de suicidio, luego de que la autopsia revelara que la mujer llevaba entre 10 y 14 días fallecida.
El caso se desencadenó el martes, cuando vecinos reportaron un principio de incendio en la vivienda de la familia, ubicada en las cercanías del río Grande. Al forzar la entrada, vieron al joven huir en un vehículo. Lograron sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos y la policía.
Choque en un puente
Minutos después, el mismo joven fue visto estrellando su Ford Focus contra la baranda del puente San Martín, para luego lanzarse al vacío. Testigos afirman que descendió del vehículo en movimiento antes de saltar. El automóvil, sin control, impactó contra la estructura del puente, sin causar heridos a terceros.
Trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, el joven falleció horas después. Simultáneamente, en la vivienda familiar, se produjo el hallazgo del cuerpo de su madre, de aproximadamente 60 años. El cadáver, envuelto en una frazada en un patio interno, presentaba heridas de arma blanca en el rostro, cuello, cabeza y zona pectoral, según detalló el fiscal Diego Cussel a Canal 7 de Jujuy.
“La investigación apunta a un parricidio”, afirmó Cussel, quien agregó que el cuerpo presentaba signos de descomposición avanzada, indicando que la muerte se produjo entre 10 y 14 días antes del hallazgo. Se espera el resultado de las pericias sobre dispositivos electrónicos y armas blancas encontradas en el domicilio para confirmar la hipótesis y determinar el móvil del crimen.
El fiscal Cussel señaló que, de confirmarse el parricidio, la acción penal se extinguiría debido al fallecimiento del presunto autor.