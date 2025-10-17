En Jujuy, un hombre asesinó a su madre, ocultó el crimen y luego se quitó la vida

La muerte de un joven de 19 años, ocurrida tras arrojarse desde un puente en Jujuy, derivó en el descubrimiento del cuerpo sin vida de su madre en el domicilio que compartían en el barrio El Chingo. La fiscalía investiga un posible parricidio seguido de suicidio, luego de que la autopsia revelara que la mujer llevaba entre 10 y 14 días fallecida.