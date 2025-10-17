Secciones
Seguridad

En Jujuy, un hombre asesinó a su madre, ocultó el crimen y luego se quitó la vida

El caso se desencadenó el martes, cuando los vecinos reportaron un principio de incendio en una vivienda en las cercanías del río Grande.

En Jujuy, un hombre asesinó a su madre, ocultó el crimen y luego se quitó la vida
Hace 1 Hs

La muerte de un joven de 19 años, ocurrida tras arrojarse desde un puente en Jujuy, derivó en el descubrimiento del cuerpo sin vida de su madre en el domicilio que compartían en el barrio El Chingo. La fiscalía investiga un posible parricidio seguido de suicidio, luego de que la autopsia revelara que la mujer llevaba entre 10 y 14 días fallecida.

El caso se desencadenó el martes, cuando vecinos reportaron un principio de incendio en la vivienda de la familia, ubicada en las cercanías del río Grande. Al forzar la entrada, vieron al joven huir en un vehículo. Lograron sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos y la policía.

Choque en un puente

Minutos después, el mismo joven fue visto estrellando su Ford Focus contra la baranda del puente San Martín, para luego lanzarse al vacío. Testigos afirman que descendió del vehículo en movimiento antes de saltar. El automóvil, sin control, impactó contra la estructura del puente, sin causar heridos a terceros.

Trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, el joven falleció horas después. Simultáneamente, en la vivienda familiar, se produjo el hallazgo del cuerpo de su madre, de aproximadamente 60 años. El cadáver, envuelto en una frazada en un patio interno, presentaba heridas de arma blanca en el rostro, cuello, cabeza y zona pectoral, según detalló el fiscal Diego Cussel a Canal 7 de Jujuy.

“La investigación apunta a un parricidio”, afirmó Cussel, quien agregó que el cuerpo presentaba signos de descomposición avanzada, indicando que la muerte se produjo entre 10 y 14 días antes del hallazgo. Se espera el resultado de las pericias sobre dispositivos electrónicos y armas blancas encontradas en el domicilio para confirmar la hipótesis y determinar el móvil del crimen.

El fiscal Cussel señaló que, de confirmarse el parricidio, la acción penal se extinguiría debido al fallecimiento del presunto autor. 

Temas Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
5

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo
6

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Más Noticias
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Hallan droga en la casa de un miembro de Los Gardelitos

Hallan droga en la casa de un miembro de Los Gardelitos

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Comentarios