Según el ranking de Forbes, Cristiano Ronaldo sigue siendo el futbolista mejor pago del mundo; Messi lo escolta

La prestigiosa revista estadounidense Forbes publicó su ranking anual de los futbolistas mejor pagados del mundo, correspondiente a la edición 2025. Como cada año, el estudio detalla los salarios deportivos y los ingresos provenientes de patrocinios, revelando el impacto económico y mediático de las principales figuras del fútbol global.
Por sexta edición consecutiva, Cristiano Ronaldo encabeza la clasificación. El delantero portugués del Al-Nassr de Arabia Saudita, cuyo contrato se extiende hasta 2027, acumuló 239 millones de euros entre salario y sponsors. Esta cifra representa 24 millones menos que lo obtenido en 2024, pero mantiene al portugués como el atleta más rentable del fútbol actual.
Con estos números, el luso reafirma su dominio y se mantiene solo por detrás del boxeador Floyd Mayweather, quien lo superó en las ediciones 2015 y 2018 del ranking Forbes.
Lionel Messi, segundo con más ingresos por patrocinios
El segundo lugar fue para Lionel Messi, figura del Inter Miami y ocho veces ganador del Balón de Oro. El astro argentino de 38 años acumuló 111 millones de euros, una cifra que combina 51 millones obtenidos por su contrato deportivo y 60 millones derivados de sus patrocinadores.
El estudio de Forbes destacó que Messi continúa siendo una de las marcas personales más valiosas del planeta, con contratos que lo vinculan a firmas globales como Adidas, Apple y Hard Rock.
Benzema, Mbappé y los nombres que completan el Top 5
El tercer puesto del ranking fue para Karim Benzema, jugador del Al-Ittihad, con ingresos por 89 millones de euros. Detrás aparece Kylian Mbappé, actual estrella del Real Madrid, con 81 millones, siendo el primer futbolista del listado que juega en un club europeo. En su caso, 60 millones provienen de su salario y 21 millones de acuerdos comerciales.
El Top 5 se completa con Erling Haaland, delantero del Manchester City, quien registró 68 millones de euros en ingresos totales.
El resto del ranking y la gran sorpresa
En los puestos siguientes aparecen Vinícius Junior (Real Madrid) con 51 millones, Mohamed Salah (Liverpool) con 47 millones, Sadio Mané (Al-Nassr) con 46 millones, y Jude Bellingham (Real Madrid) con 37 millones.
La gran sorpresa del listado fue Lamine Yamal, el joven español de apenas 18 años que irrumpió en el décimo lugar con 37 millones de euros, igualando la cifra de Bellingham. Según Forbes, Yamal percibió 28 millones por su contrato con el Barcelona y 8,5 millones por patrocinios. Además, duplicó su audiencia en redes sociales, alcanzando los 77 millones de seguidores.