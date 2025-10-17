Nervios y llanto desconsolado: así presentó la Joaqui su plato de infancia en Masterchef

Este jueves, la Joaqui no pudo contener su emoción al presentar su plato en Masterchef. La cantante pasó al atril frente al jurado con su trabajo en mano y con la voz totalmente quebrada. Cuando el jurado le consultó por su emoción, contó que su progreso en el programa no estaba siendo el esperado, pero también habló de su infancia en Costa Rica.