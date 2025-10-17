Agenda de TV: Colapinto se prueba en Austin y arranca la fecha 13 del Clausura

Euroliga
14.30: Mónaco-Valencia (DSports 2)
Fórmula 1 - GP de Austin
14.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)
18.30: Clasificación Sprint (Fox Sports / Disney+)
Bundesliga de Alemania
15.20: Union Berlin-Borussia Monchengladbach (Disney+)
Ligue 1 de Francia
15.30: PSG-Estrasburgo (ESPN)
Liga de España
15.50: Real Oviedo-Espanyol (ESPN 3)
Pro Padel League
17: Finales - Día 2 (DSports)
Liga Profesional Argentina
19: Racing-Aldosivi (TNT Sports)
21.15: Lanús-Godoy Cruz (ESPN Premium)
21.15: Argentinos-Newell’s (TNT Sports)
Liga Nacional
20: Boca Jrs.-La Unión (Formosa) (DSports)