Agenda de TV: Colapinto se prueba en Austin y arranca la fecha 13 del Clausura

Hoy juegan PSG-Estrasburgo y Racing-Aldosivi.

Hace 1 Hs

Euroliga

14.30: Mónaco-Valencia (DSports 2)

Fórmula 1 - GP de Austin

14.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)

18.30: Clasificación Sprint (Fox Sports / Disney+)

Bundesliga de Alemania

15.20: Union Berlin-Borussia Monchengladbach (Disney+)

Ligue 1 de Francia

15.30: PSG-Estrasburgo (ESPN)

Liga de España

15.50: Real Oviedo-Espanyol (ESPN 3)

Pro Padel League

17: Finales - Día 2 (DSports)

Liga Profesional Argentina

19: Racing-Aldosivi (TNT Sports)

21.15: Lanús-Godoy Cruz (ESPN Premium)

21.15: Argentinos-Newell’s (TNT Sports)

Liga Nacional

20: Boca Jrs.-La Unión (Formosa) (DSports)

