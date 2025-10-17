Horóscopo: estos son los tres signos del zodíaco con más baja autoestima

Según la psicología, la baja autoestima se manifiesta cuando una persona tiene necesidad de aprobación y seguridad emocional, presenta tendencia a perderse en las emociones de los demás, a idealizar la realidad y su perfeccionismo como autocrítica constante. En este marco, la astrología reveló cuáles son los tres signos del zodíaco que tienden a presentar estas características.
Los astrólogos son aquellos que estudian la composición de cada signo del zodíaco para establecer sus predicciones. Así, distingue entre los que son más valientes, los más inseguros en el amor, entre otras virtudes y defectos que explican el comportamiento de las personas.
Los tres signos del zodíaco con baja autoestima
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Los nativos de Cáncer suelen ser extremadamente sensibles y emocionales. Su baja autoestima a menudo se origina en su tendencia a absorber las emociones de los demás y en su inclinación a sobreanalizar situaciones. Les preocupa profundamente lo que piensen los demás, lo que puede llevarlos a dudar de sus propias capacidades y a buscar constantemente la aprobación externa.
Además, los cancerianos tienden a ser nostálgicos y a aferrarse a recuerdos y sentimientos del pasado, lo que puede hacer que se sientan atrapados en errores o situaciones que ya no pueden cambiar. Su necesidad de seguridad emocional puede llevarlos a tener miedo al rechazo y a sentirse inseguros en nuevas situaciones o relaciones.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Piscis es un signo conocido por su naturaleza empática y su sensibilidad artística. Sin embargo, esta empatía también puede ser una fuente de baja autoestima. Los piscianos tienden a perderse en las emociones y problemas de los demás, olvidándose de sí mismos. Además, su tendencia a idealizar a las personas y situaciones puede llevar a desilusiones que afectan su percepción de valía personal.
La naturaleza escapista de Piscis también puede ser un factor en su baja autoestima; a menudo buscan evadirse de la realidad cuando las cosas se ponen difíciles, lo que puede llevar a sentimientos de impotencia y a una falta de confianza en su capacidad para enfrentar y resolver problemas. Su profunda conexión con el mundo emocional también los hace susceptibles a la tristeza y la melancolía, afectando su bienestar general.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Los Virgo son perfeccionistas por naturaleza, lo cual puede ser tanto una bendición como una maldición. Su atención al detalle y su deseo de que todo sea perfecto a menudo los lleva a ser muy críticos consigo mismos. Esta autocrítica constante puede erosionar su autoestima, haciéndolos sentir que nunca son lo suficientemente buenos, a pesar de sus numerosos logros.
Además, los virgo tienden a preocuparse excesivamente por los errores, tanto reales como imaginarios, lo que puede hacer que se sientan constantemente insatisfechos con ellos mismos. Su inclinación a querer controlar cada aspecto de su vida puede llevarlos a la ansiedad y al agotamiento, lo que a su vez puede disminuir su confianza en su capacidad para manejar las cosas.