Horóscopo: estos son los tres signos del zodíaco con más baja autoestima

La naturaleza escapista de Piscis también puede ser un factor en su baja autoestima; a menudo buscan evadirse de la realidad cuando las cosas se ponen difíciles, lo que puede llevar a sentimientos de impotencia y a una falta de confianza en su capacidad para enfrentar y resolver problemas. Su profunda conexión con el mundo emocional también los hace susceptibles a la tristeza y la melancolía, afectando su bienestar general.