La intervención de Estados Unidos no logra frenar al dólar

Aún con la presencia del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar oficial volvió a subir. Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden del organismo extranjero, lejos de calmar la demanda, la avivaron. Así, por ejemplo, el spot subió 1,6% con respecto de la cotización del miércoles hasta cerrar en $1.402.
Las estimaciones privadas dieron cuenta que, en el segmento de contado, las ventas por parte del Tesoro norteamericano alcanzaron los U$S120 millones. Las operaciones en ese segmento alcanzaron los U$S676,9 millones, un monto elevado dada la baja estacionalidad de liquidaciones del agro propia del mes, reflejo de la fuerte demanda privada por cobertura, indicó Infobae.com.
A su vez, el dólar mayorista no detuvo su marcha alcista. El tipo de cambio comercial ganó $22 o un 1,6%, el precio más alto desde el jueves 9, justamente cuando inició la intervención directa de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en la plaza local.
El régimen de bandas cambiarias del Banco Central vigente desde el 14 de abril determina que el límite superior actual llega a los $1.488,59, un 6,2% por encima del cierre mayorista.
El dólar oficial cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $30 respecto del cierre del miércoles.
Variaciones
Luego de que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, anunciara que ese organismo volvió a intervenir en el mercado argentino, la divisa registró variaciones de subas y bajas durante la jornada. Los dólares financieros no quedaron al margen de las oscilaciones cambiarias. El MEP escaló 1,8% y alcanzó los $1.468,14, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 2% y llegó a los $1.490,51.
A pesar de los anuncios de Bessent, los operadores parecían ir perdiendo entusiasmo -tal como refleja la respuesta de los activos domésticos-, y ello podría deberse a que se esperan detalles respecto al paquete de asistencia financiera completo, advierte el economista Gustavo Ber. Aún existe expectativa por conocer la estrategia de las intervenciones cambiarias, tanto antes como después de las elecciones, y cómo encuadraría con una postura oficial de compra de reservas.
Con una licitación de deuda que el miércoles liberó pesos, tal como se anticipaba podía suceder en el actual contexto de iliquidez, las elevadas tasas podrían aflojar ya que el ruido político en esta etapa también pasó factura en el costo de financiamiento local, acota Ber.