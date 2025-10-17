La intervención de Estados Unidos no logra frenar al dólar

A pesar de los anuncios de Bessent, los operadores parecían ir perdiendo entusiasmo -tal como refleja la respuesta de los activos domésticos-, y ello podría deberse a que se esperan detalles respecto al paquete de asistencia financiera completo, advierte el economista Gustavo Ber. Aún existe expectativa por conocer la estrategia de las intervenciones cambiarias, tanto antes como después de las elecciones, y cómo encuadraría con una postura oficial de compra de reservas.