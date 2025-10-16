Tensión cambiaria: el dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y cerró a $1.425 en el BNA

A poco más de una semana de las elecciones legislativas, el mercado cambiario continúa mostrando volatilidad. Este jueves, el dólar oficial registró un aumento de $20, cerrando en $1.425 para la venta y $1.375 para la compra en el Banco Nación (BNA). Con este movimiento, la divisa acumula una suba de $25 en lo que va del mes de octubre.