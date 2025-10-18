Secciones
Qué significa que una persona se toque el pelo al hablar con otra, según la psicología

En las relaciones humanas, la palabra suele ser el eje de la conversación, pero la comunicación no verbal constituye hasta el 70% del mensaje que transmitimos.

Hace 2 Hs

Gestos con los brazos, las piernas, las manos o el rostro pueden revelar emociones ocultas: ansiedad, atracción, aburrimiento o inseguridad. Por eso, comprender el lenguaje corporal es clave para interpretar lo que realmente se quiere decir.

¿Por qué algunas personas se tocan el pelo al hablar?

Según los especialistas en comportamiento y lenguaje corporal, tocarse el cabello mientras se conversa puede tener múltiples significados, dependiendo del contexto emocional y de la persona.

Algunos de los motivos más comunes son:

Liberar ansiedad o tensión emocional: tocarse el pelo puede funcionar como un gesto de autoconsuelo, una forma inconsciente de calmar los nervios.

Inseguridad o incomodidad: las personas que no se sienten del todo seguras en una conversación pueden usar este movimiento para canalizar su inquietud.

Coquetería o atracción: en determinados contextos, especialmente cuando hay interés romántico, el gesto puede ser una forma sutil de mostrar apertura y seducción.

Aburrimiento o distracción: también puede ser un reflejo automático cuando la mente se desconecta o la conversación pierde interés.

El contexto, la clave para interpretar el gesto

Aunque suele interpretarse como un signo de nerviosismo o coquetería, los psicólogos advierten que no debe analizarse de forma aislada.

El significado real depende del tono de voz, la postura corporal, la mirada y el entorno en el que se produce el gesto. En algunos casos, simplemente puede tratarse de una costumbre repetitiva sin un trasfondo emocional.

Una forma de comunicación inconsciente

En definitiva, tocarse el pelo al hablar es un gesto que, aunque parezca superficial, refleja estados internos y emociones que las palabras no siempre logran expresar.

Comprender el lenguaje no verbal nos permite interpretar mejor a los demás y también tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo comunica sin que lo notemos.

