Cartas de lectores: temas urticantes

Aunque tengo el temor de ser repetitivo, voy a enfocarme en temas que son urticantes y permanentes, pero que no tienen una salida o solución atisbada como duradera, por ej. La empleomanía a nivel nacional, provincial y comunal, las jubilaciones sin aporte; la crónica decadencia desde 1946 del nivel ético y cultural de los políticos que fueron y son funcionarios; el nivel cada vez más pobre de la educación en sus tres niveles y que nunca fue prioridad para los diversos gobiernos. En la Facultad de Ciencias Económicas se estudiaba y analizaba que prospectivistas europeos habían determinado que, después de la 2da Guerra Mundial, tres regiones iban a pasar a integrar el reducido grupo de las potencias mundiales: Australia, Canadá y Argentina; dado que ellas contaban con similares condiciones favorables: no habían participado en la guerra, grandes extensiones de tierras fértiles aptas para la agricultura y la ganadería, muy poca población, carbón de piedra, yacimientos petrolíferos y mineral de hierro. Hoy, hay que ver qué ha pasado con Australia y Canadá y dónde está la Argentina. Marcos Aguinis se quedó corto con su libro “Un país de novela” de 1988. Para muchos argentinos y la comunidad internacional, la Argentina es un país grotesco. “Cuando se quiere se puede”: en Singapur, luego de la independencia de la Malasia en 1959, se constituyó un Cuerpo Colegiado renovable por tercios y un primer ministro (cada dos años podía ser cambiado. Estuvo 30 años) encargado de hacer cumplir las decisiones de los Colegiados, especialmente en cuanto a delitos y corrupción; este ministro actuaba sin la intervención de la Justicia, abogados ni religiones diversas. Hoy Singapur es llamada “la perla de Asia”. Con la idea de encontrar una explicación que avale esa mala imagen generalizada, quizás sea pertinente comenzar con el personaje político más importante e influyente en la 2da mitad del Siglo XX: Juan Domingo Perón, nacido en Roque Pérez, hijo de un quintero, administrador de una estancia en Lobos, don Tomás Perón. El militar Perón fue enviado a Italia en 1939, cuando se encontró con Hitler y Mussolini quedó impresionado y admirado por las habilidades de estos individuos para manejar y manipular a las masas; personalmente saludó y elogió sumisamente con palabras amables a estos dos energúmenos (había reporteros); Perón regresó dos años después. El 04/06/43 la coalición GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocó a Ramón Castillo (conservador) dando fin a la “Década Infame”. Los revolucionarios del ‘43 entre 1943 y 1945 le otorgaron a Perón los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Los jefes que llevaron a cabo la revolución del ‘43, fueron los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez, Edelmiro J. Farrell y los coroneles Juan D. Perón y Domingo Mercante. Ramírez asumió como presidente y a Perón los revolucionarios lo arrestaron en octubre de 1945 y lo recluyeron en la Isla Martin García hasta el 17/10/45. El 14/02/46 el Partido Laborista (Perón-Quijano) gana las Elecciones a la Unión Democrática (se unieron desde conservadores hasta comunistas). Cuando el Laborismo gana las Elecciones, los bien pensantes esperaban que Perón arremetiera contra las élites corruptas; nada de eso, popularizó la corrupción desde arriba hacia abajo como una curiosa forma de democracia. PD: Grotesco significa extravagante y ridículo a causa de una cualidad cualquiera, tosco, grosero, de mal gusto. La verdad que se manifiesta aquí duele, lo que no tiene es solución en el corto plazo.