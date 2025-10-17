La añeja crisis por la falta de agua en El Corte

La queja de los vecinos en El Corte mostró la gravedad de la falta de agua en la parte alta de Yerba Buena. La carencia, que hasta el martes pasado llevaba 10 días, según expresaron los residentes, retrotrajo la situación a los peores momentos registrados a lo largo de los años entre la rotonda al oeste de la avenida Aconquija y El Paraíso, ya en el corazón del cerro.
Sucede que se trata de problemas nunca resueltos, aunque en los dos últimos años pareció que se iba por buen camino, merced a encuentros entre vecinos y autoridades de la Municipalidad de Yerba Buena y de la Sociedad Aguas del Tucumán, y promesas de estas últimas de que se iba a profundizar en soluciones concretas para este servicio elemental.
“Hace más de diez días que estamos sin una gota. Este problema viene de hace tiempo, pero ahora todas las zonas la están pasando mal. Dependemos del clima, y desde el jueves pasado no tenemos agua”, dijo un vecino, que añadió que los reclamos son constantes y que los compromisos oficiales no se cumplen. “Tuvimos muchísimas reuniones, siempre hubo promesas, pero ni agua ni obras. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dijo que haría una obra en el Río Muerto, pero esa obra solo abastecería una parte de El Corte, no el norte”,
Otro vecino dijo que los problemas son los mismos desde hace 40 años, “solo que ahora hay muchos más barrios nuevos, cerrados y abiertos, y el sistema no alcanza”, explica. En la parte alta del Corte, Hernán también denuncia que hace al menos 15 días no tienen servicio- “Esto pasa todos los años, pero este es el peor”.
En la SAT explicaron que hay una crisis debido a la sequía y la baja del caudal desde Anfama y desde el acueducto de Vipos, y que se está trabajando contrarreloj en la obra del Río Muerto, “que va a reforzar la producción de agua” en la zona.
Además, adelantaron que esta semana entrará en operación un nuevo pozo de agua en la zona de Quintana y La Madrid, y que también avanzan obras en Anfama “para mejorar la producción general de agua en Yerba Buena”. En cuanto a la obra del pozo, “la obra civil también está terminada; falta la parte de energía, que comenzará a ejecutarse en los próximos días. Una vez finalizada, la toma funcionará de manera definitiva”, dijo Marcelo Caponio, titular de la SAT.
El funcionario también afirma que la toma del río Muerto ha de dar una salida para esta crisis, y recuerda que durante los primeros seis meses se trabajó ampliando la cisterna de Lomas de Imbaud.
Al analizar lo sucedido en los dos últimos años, cuando gracias a las gestiones vecinales y a la acción mancomunada entre municipio y empresa se logró morigerar un poco la crisis.
Pero en los últimos tiempo hubo desavenencias entre la municipalidad de la “ciudad jardín” y la SAT a propósito de la habilitación de barrios cerrados y la falta de vinculación del servicio de agua en la infraestructura de esos vecindarios con la de la ciudad en general.
Acaso esas desinteligencias ayudaron a que esta temporada de sequía lo haya sorprendido sin una estrategia mancomunada para dar mejores soluciones al vecindario.
Es de esperar que hasta que se terminen los trabajos prometidos haya coordinación para proveer de líquido con los camiones cisterna de la Municipalidad y de la empresa, a fin de que se de mediano rescate a los vecinos. Estar sin agua es una situación de emergencia inaceptable, que no puede sostenerse en el tiempo.