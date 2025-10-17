La añeja crisis por la falta de agua en El Corte

“Hace más de diez días que estamos sin una gota. Este problema viene de hace tiempo, pero ahora todas las zonas la están pasando mal. Dependemos del clima, y desde el jueves pasado no tenemos agua”, dijo un vecino, que añadió que los reclamos son constantes y que los compromisos oficiales no se cumplen. “Tuvimos muchísimas reuniones, siempre hubo promesas, pero ni agua ni obras. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dijo que haría una obra en el Río Muerto, pero esa obra solo abastecería una parte de El Corte, no el norte”,