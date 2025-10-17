La propagación de epidemias en Gaza está “fuera de control”

EL CAIRO, Egipto.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la propagación de las epidemias en la Franja de Gaza está “fuera de control”, cuando solo 13 de los 36 hospitales del territorio funcionan parcialmente.
El sistema de salud en Gaza “fue desmantelado” y la magnitud de la tarea es “colosal”, declaró la directora regional de la OMS para el Mediterráneo oriental, Hanan Balkhi, en una entrevista con la agencia AFP.
“La propagación de enfermedades infecciosas quedó fuera de control, trátese de meningitis o del síndrome de Guillain-Barré -enfermedad rara en la que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos-, diarreas, enfermedades respiratorias”, dijo.
La Franja de Gaza, asediada por Israel, experimenta un desastre humanitario después de dos años de guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino Hamas en territorio israelí.
Según datos de la OMS, la ciudad de Gaza depende ahora de ocho centros de salud que funcionan parcialmente, el norte de Gaza solo un centro y todos carecen de personal médico “para suministrar cuidados críticos”.
Las instalaciones de salud en Gaza sufrieron desde el 7 de octubre de 2023 más de 800 ataques, según Naciones Unidas.
Un reciente informe de la OMS muestra que la cuarta parte de los heridos registrados desde octubre de 2023, unas 167.376 personas, sufren de discapacidades permanentes. Entre ellos una cuarta parte son niños.
Las necesidades de salud mental en la Franja de Gaza se han más que duplicado, pero los servicios disponibles no responden a la demanda, según el informe.
Balkhi pidió a las autoridades israelíes dejar salir más heridos hacia Cisjordania o países vecinos para que sean atendidos.
El acceso a la Franja de Gaza sigue restringido pese al acuerdo de cese el fuego entre Israel y el Hamas que entró en vigor el 10 de octubre. “Esperamos que la paz dure para poder comenzar a trabajar”, añadió.
El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, pidió a Israel que abra “inmediatamente” los accesos de la Franja de Gaza a la ayuda humanitaria, y subrayó “la urgencia total” de la situación tras dos años de guerra.
“Queremos que todos los pasos sean abiertos y que haya un acceso completo sin obstáculos”, declaró Fletcher, que estuvo presente en la cumbre internacional sobre Gaza celebrada el lunes en Sharm el Sheij en Egipto y copresidida por Donald Trump.
“Queremos que eso se haga inmediatamente, en el marco del acuerdo” de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamas bajo patrocinio estadounidense y que entró en vigor el 10 de octubre, subrayó.
“Eso hace parte de las discusiones que tuvimos en Sharm el Sheij: estuve en Sharm el Sheij con el presidente Trump y los dirigentes mundiales que estaban de acuerdo sin equívocos en que debemos ser autorizados a suministrar ayuda a gran escala”.
A fines de agosto, la ONU declaró una hambruna en varias zonas del territorio palestino, lo que niega Israel.
“La prueba de este acuerdo no son las fotos y las conferencias de prensa y las entrevistas (...). La prueba es que los niños sean alimentados, que tengamos anestésicos en los hospitales para las personas que reciben tratamientos, que tengamos carpas para la gente”, añadió Fletcher.
“Una fracción”
El responsable de la ONU fue ayer al cruce de Rafah, del lado egipcio de la frontera con Gaza, que, según el plan Trump, deber ser reabierto tras el cese el fuego y la liberación de los rehenes israelíes por Hamas.
“Hay un sentimiento de urgencia total, nuestros equipos están listos, las mercancías están listas (...) Tenemos 190.000 toneladas listas para entrar por esas fronteras, pero debemos obtener detalles más precisos sobre cuantos camiones pasan y por cual cruce fronterizo”, según él.
Pero “estamos determinados a entrar ahí, a detener el hambre, a reconstruir el sector de la salud, a limpiar los escombros y a comenzar a dar a la gente la esperanza de una vida mejor”.