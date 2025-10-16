Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

A pesar del tiempo y la distancia, su vínculo con San Martín sigue más vigente que nunca. “Siempre hablo del club porque me dio todo. Encontré una institución muy bien armada, con un gran equipo. No tuvimos la suerte de llegar más lejos que los playoffs y después me lesioné, pero éramos un equipazo”, contó. Hoy, desde lejos, envía un mensaje que suena con la misma pasión. “San Martín es grande, y el jugador tiene que entenderlo. Está en una categoría que le sobra. Ojalá hagan las cosas en serio y vuelvan a estar donde merecen”, expresó con nostalgia.