Una candidata libertaria aseguró que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”

Su paso a la política resulta, por eso, tan llamativo como coherente con el discurso libertario. “No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos”, había dicho tiempo atrás luego una victoria electoral de La Libertad Avanza. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al poder, comenzó a manifestar abiertamente su apoyo al mandatario y a otros referentes del oficialismo.