Una candidata libertaria aseguró que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”

Una nueva polémica se produjo a 10 días de las elecciones legislativas. Karen Reichardt, segunda candidata a diputada de LLA por la provincia de Buenos Aires, afirmó que el sector del electorado que no vote por su partido “tiene una enfermedad mental”.
En diálogo con Radio Rivadavia, la compañera de Diego Santilli aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado de PRO” y a aquellos no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.
Ante la sorpresa de los periodistas, la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural.
“Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó.
¿Quién es Karen Reichardt? La inesperada candidata a diputados por LLA
Empresaria, defensora del liberalismo económico y con una fuerte presencia en redes sociales, Reichardt es una figura conocida para el público mayor, pero menos familiar para los votantes jóvenes que integran el núcleo duro del espacio libertario. En los años ‘90 alcanzó notoriedad por su participación en programas televisivos como “Brigada Cola” y “Despertar de pasiones”, además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy en 1992.
En la última década, Reichardt viró su carrera hacia el activismo animal con el ciclo “Amores Perros”, emitido por la TV Pública, dedicado al cuidado y adopción responsable de mascotas. Desde allí reconoció contar con financiamiento externo, aunque en más de una ocasión expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos del Estado.
Su paso a la política resulta, por eso, tan llamativo como coherente con el discurso libertario. “No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos”, había dicho tiempo atrás luego una victoria electoral de La Libertad Avanza. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al poder, comenzó a manifestar abiertamente su apoyo al mandatario y a otros referentes del oficialismo.
De esta manera, Reichardt encarna el perfil de outsider que el Gobierno busca promover: una figura proveniente del sector privado, con visibilidad mediática y fuerte influencia en redes, que simboliza la apuesta del oficialismo por renovar su representación política en el Congreso, después de las Elecciones 2025.