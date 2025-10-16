Secciones
¿Qué santos se celebran el 17 de octubre?

Conocé la historia de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, y los demás santos y beatos recordados hoy por la Iglesia Católica.

¿Qué santos se celebran el 17 de octubre?
Hace 1 Hs

Cada 17 de octubre, la Iglesia Católica conmemora a San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos más influyentes del cristianismo primitivo. Además, se recuerda a otros santos y beatos que dedicaron su vida a la fe, la caridad y el servicio a Dios.

San Ignacio de Antioquía: obispo, mártir y padre apostólico

San Ignacio de Antioquía fue obispo y mártir, discípulo de los apóstoles San Juan y San Pablo. Nació alrededor del año 35 d.C. y fue condenado a morir devorado por leones en el Coliseo romano durante la persecución del emperador Trajano, hacia el año 107.

Durante su traslado a Roma, escribió siete cartas dirigidas a distintas comunidades cristianas, en las que enseñó sobre la unidad de la Iglesia, la obediencia al obispo y la fidelidad a Cristo.

En una de esas cartas, usó por primera vez el término “católica” para describir a la Iglesia universal, motivo por el cual es considerado un testigo clave de la fe primitiva.

“Prefiero morir por Cristo que reinar sobre toda la tierra”, escribió antes de su martirio.

Otros santos y beatos del 17 de octubre

Además de San Ignacio, el santoral de este día recuerda a otros hombres y mujeres que dejaron huella con su testimonio de vida:

Beato Pedro Casani, religioso escolapio del siglo XVII, reconocido por su humildad y su labor educativa.

San Dulcidio de Agen, obispo y mártir.

San Florencio de Orange, monje benedictino.

San Gilberto de Toulouse, obispo ejemplar por su caridad.San Isidoro Gagelin, misionero mártir en Vietnam.

San Juan eremita de Licópolis, asceta egipcio del siglo IV.

Beato Baltasar Ravaschieri de Clavario y Beato Contardo Ferrini, laico y académico católico.

San Oseas, profeta del Antiguo Testamento, símbolo de la fidelidad de Dios a su pueblo.

Oración a San Ignacio de Antioquía

Señor, que el ejemplo y la intercesión de San Ignacio de Antioquía nos fortalezcan en la fe,

nos inspiren amor a la Iglesia y nos concedan perseverar hasta el fin.

Amén.

