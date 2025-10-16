Triple crimen de Varela: agravaron las imputaciones de los acusados y la causa pasará a la Justicia Federal

La Justicia de San Justo calificó el caso del triple crimen de Florencio Varela como un homicidio vinculado al narcotráfico y convocó a una audiencia clave para este viernes 17 de octubre a las 6 de la mañana, donde indagará nuevamente a los imputados.
En la resolución, se detalla que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas como parte de un plan de venganza por el robo de varios kilos de droga.
De acuerdo con el expediente, el hecho se remonta al 6 de septiembre, cuando un grupo de personas cercanas a las víctimas robó un cargamento de estupefacientes destinado a la venta al menudeo.
Ese robo, según la investigación, desató una represalia violenta encabezada por una organización narco que integraban Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez, Matías Ozorio y otros detenidos.
En el plan criminal, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta la casa de calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Allí las retuvieron por la fuerza, las maniataron y las torturaron hasta matarlas. Los cuerpos fueron enterrados en un pozo que había sido cavado con anticipación.
Con estas nuevas imputaciones, la causa pasará a la Justicia Federal por tratarse de un hecho vinculado al narcotráfico y la investigación requerirá la intervención de la PROCUNAR.
Uno por uno, los hechos y las imputaciones
El primer hecho mencionado en el escrito del Ministerio Público Fiscal se centra en la “sustracción de drogas y el engaño a las víctimas”, que fueron llevadas bajo la promesa de una supuesta fiesta. La calificación legal es privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.
Dentro de este hecho, los imputados se dividieron en dos grupos. El Grupo I está compuesto por cinco hombres: Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”); todos están señalados como coautores.
El Grupo II, imputado por el mismo delito con la omisión de la agravante de violencia de género, incluye a Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibañez e Iara Daniela Ibarra.
El segundo hecho, describe acciones posteriores al triple crimen, como “limpieza parcial de la escena y alteración de rastros” e involucra a Maximiliano Andrés Parra como Iara Daniela Ibarra. Ambos fueron imputados también por el delito de encubrimiento agravado, por haber limpiado la casa de Villa Vatteone donde ocurrió la masacre.
En cuanto a Tony Janser Valverde, alias “Pequeño J”, la Justicia argentina no pudo indagarlo ya que se encuentra detenido en Perú, a la espera de ser extraditado hacia la Argentina.