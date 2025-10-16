Triple crimen de Varela: agravaron las imputaciones de los acusados y la causa pasará a la Justicia Federal

En el plan criminal, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta la casa de calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Allí las retuvieron por la fuerza, las maniataron y las torturaron hasta matarlas. Los cuerpos fueron enterrados en un pozo que había sido cavado con anticipación.