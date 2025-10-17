Secciones
CulturaPARQUE 9 DE JULIO

Recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS. Santiago Megías será una estatua viviente. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS. Santiago Megías será una estatua viviente.
Hace 5 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán suma una nueva oferta turística gratuita, esta vez centrada en las esculturas emplazadas en el parque 9 de Julio, réplicas de piezas famosas que están en museos y espacios públicos del mundo. A las 19.30, el Bus Turístico SMT será desde calle Laprida primera cuadra, frente a la plaza Independencia para desarrollar un recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque. El paseo permitirá conocer una colección de 13 esculturas emplazada a lo largo de la calle Ramón Paz Posse. Quienes quieran participar, deben inscribirse a través del botón “Inscripción Bus Turístico” que está disponible en el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora.

La iniciativa se realizará todos los viernes de octubre, y tendrá la colaboración del Ente Cultural de Tucumán, que se sumará con una serie de intervenciones artísticas con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes para combinar historia, arte y patrimonio público. A lo largo del trayecto, se podrá conocer la historia, el significado y la mitología detrás de cada pieza, además de los procesos de restauración a las que fueron sometidas para que recuperen su valor artístico y patrimonial.

Estatuas vivientes

El Ente aportará la intervención artística “Cuerpos Presentes”, en la que los artistas Verito Robledo y Santiago Megías se transformarán en estatuas vivientes, mimetizándose con las esculturas de bronce y mármol del paseo. Además, los bailarines Ana Andole y Walter Ferreyra harán una performance de danza contemporánea.

El recorrido finalizará en el Reloj Floral, donde desde las 20.30 se presentará el ensamble “Damas de Bronce”, un sexteto de instrumentos de bronce que ofrecerá un concierto con un repertorio que abarca desde música clásica hasta piezas contemporáneas al aire libre. Se suspende en caso de mal tiempo.

También en el parque, pero desde las 17 y en el Palacio de los Deportes habrá una fiesta municipal para celebrar el Día de la Madre con puestos gastronómicos de emprendedores locales, juegos, sorteos, premios y música en vivo.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánParque 9 de JulioPlaza IndependenciaEnte Cultural
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional
1

Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional

Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas
2

Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas

Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso
3

Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro
4

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable
5

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha

Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha

Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina

Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina

Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema

Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Comentarios