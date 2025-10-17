La Municipalidad de San Miguel de Tucumán suma una nueva oferta turística gratuita, esta vez centrada en las esculturas emplazadas en el parque 9 de Julio, réplicas de piezas famosas que están en museos y espacios públicos del mundo. A las 19.30, el Bus Turístico SMT será desde calle Laprida primera cuadra, frente a la plaza Independencia para desarrollar un recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque. El paseo permitirá conocer una colección de 13 esculturas emplazada a lo largo de la calle Ramón Paz Posse. Quienes quieran participar, deben inscribirse a través del botón “Inscripción Bus Turístico” que está disponible en el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora.
La iniciativa se realizará todos los viernes de octubre, y tendrá la colaboración del Ente Cultural de Tucumán, que se sumará con una serie de intervenciones artísticas con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes para combinar historia, arte y patrimonio público. A lo largo del trayecto, se podrá conocer la historia, el significado y la mitología detrás de cada pieza, además de los procesos de restauración a las que fueron sometidas para que recuperen su valor artístico y patrimonial.
Estatuas vivientes
El Ente aportará la intervención artística “Cuerpos Presentes”, en la que los artistas Verito Robledo y Santiago Megías se transformarán en estatuas vivientes, mimetizándose con las esculturas de bronce y mármol del paseo. Además, los bailarines Ana Andole y Walter Ferreyra harán una performance de danza contemporánea.
El recorrido finalizará en el Reloj Floral, donde desde las 20.30 se presentará el ensamble “Damas de Bronce”, un sexteto de instrumentos de bronce que ofrecerá un concierto con un repertorio que abarca desde música clásica hasta piezas contemporáneas al aire libre. Se suspende en caso de mal tiempo.
También en el parque, pero desde las 17 y en el Palacio de los Deportes habrá una fiesta municipal para celebrar el Día de la Madre con puestos gastronómicos de emprendedores locales, juegos, sorteos, premios y música en vivo.