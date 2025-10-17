La Municipalidad de San Miguel de Tucumán suma una nueva oferta turística gratuita, esta vez centrada en las esculturas emplazadas en el parque 9 de Julio, réplicas de piezas famosas que están en museos y espacios públicos del mundo. A las 19.30, el Bus Turístico SMT será desde calle Laprida primera cuadra, frente a la plaza Independencia para desarrollar un recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del parque. El paseo permitirá conocer una colección de 13 esculturas emplazada a lo largo de la calle Ramón Paz Posse. Quienes quieran participar, deben inscribirse a través del botón “Inscripción Bus Turístico” que está disponible en el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El recorrido tendrá una duración aproximada de una hora.