Con “Dido y Eneas”, vuelve la ópera al teatro Alberdi

Los valores que aborda la obra “son universales: lo personal frente a lo político, el amor frente al deber, las buenas intenciones frente a las malas y el engaño, por lo que las representaciones que se hacen son de lo más variadas, desde lo más clásico y tradicionales hasta algo moderno y minimalista como es la interpretación que realizamos en actos de 15 minutos cada uno, donde todo pasa muy rápido y en los que el deseo humano se ve sobrepasado por fuerzas sobrenaturales que lo superan. Es una creación fatalista, que pasa de lo festivo a un final trágico, agrega el director general.