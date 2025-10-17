Con “Dido y Eneas”, vuelve la ópera al teatro Alberdi

Pasaron casi nueve décadas para que la ópera regrese en forma plena al teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). Al cierre de esta edición, la obra musical de Henry Purcell “Dido y Eneas”, con libreto del dramaturgo y poeta Nahum Tate, cerraba ese gran paréntesis con una propuesta tucumana integral (no en escenas aisladas) reabriendo un espacio óptimo para la lírica local.
Esta noche y mañana, a las 21.30, volverá a escena con dirección musical a cargo de Roberto Buffo, puesta de Jorge de Lassaletta y coreografía de Marcela González Cortés y Alejandra Deza. Su estreno comercial fue en Londres a inicios de 1700.
“Es una de las piezas escénicas más significativas del período barroco, la más famosa y de presencia constante en el repertorio internacional del género, todos los años. Completa el programa el ballet ‘Abdelazer’, también de Purcell”, adelanta Buffo, quien resalta que la iniciativa de montar este proyecto fue un impulso del regisseur tucumano De Lassaletta, de extensa trayectoria en el teatro Colón.
El argumento -basado en el poema “La Eneida” de Virgilio- cuenta la vida de Dido, reina de Cartago, atrapada entre la pasión amorosa por el príncipe troyano Eneas -que huye de su tierra cuando los griegos la invaden y termina fundando Roma, según la historia- y la implacable llamada del destino, sometida a la acción de fuerzas naturales y sobrenaturales que precipitan su tragedia.
“Su entramado de voz, música y danza configura un todo de valores universales acerca del significado de la vida que permite interpretaciones contemporáneas en cuatro actos concisos, pero psicológicamente intensos”, se adelanta como sinopsis institucional.
Participan el Coro Universitario de Tucumán, bajo la dirección de Lucas Sorroza Díaz, dentro de sus festejos por los 80 años de su creación; el ballet de la Fundación Bajo Jardín y la Orquesta de la Fundación Zarb. Los cantantes solistas pertenecen a la compañía artística Otro Cantar: Giuliana Campiantico, Sergio Destassio, Marta Romero, Fátima Biñón, Agustín Estigarribia, Imanol López, Mariana Cerrutti, Franco Máximo Coria, Ivana Arroyo, Marcela Jiménez, Daniela Bazzi y Pablo Salas. El cuerpo de baile está integrado por Valentina Borsini, Sofía Jure, Rocío Meza, María Belén Jerez, Rodrigo Gómez, Salvador Arbeloa, Violeta Osatinsky del Castillo, Agustina González Villagrán y Agostina Rodrigo.
La producción general es de Destassio, en coproducción con el teatro Alberdi y la Universidad Nacional de Tucumán. Completan el staff Solana García Martínez, Indira Issa Osman y Aitana Iramain en comunicación y redes; y Tori Ramos en vestuario, entre otros participantes.
La fosa se reabre
El diálogo con LG Play, Buffo resalta que la puesta incluye “la reapertura operacional de la fosa que estuvo cerrada por muchos años, y que si bien es pequeña, su acústica es muy apropiada porque entra mucho a la sala; aprovechamos todo lo que tenemos”.
Los valores que aborda la obra “son universales: lo personal frente a lo político, el amor frente al deber, las buenas intenciones frente a las malas y el engaño, por lo que las representaciones que se hacen son de lo más variadas, desde lo más clásico y tradicionales hasta algo moderno y minimalista como es la interpretación que realizamos en actos de 15 minutos cada uno, donde todo pasa muy rápido y en los que el deseo humano se ve sobrepasado por fuerzas sobrenaturales que lo superan. Es una creación fatalista, que pasa de lo festivo a un final trágico, agrega el director general.
Destassio resalta la importancia de reabrir un nuevo lugar para la ópera, por fuera del teatro San Martín. “Se logró algo maravilloso, con el aporte de mucha gente en un camino muy agradable de transitar. Traemos a la actualidad temáticas que están siempre vigentes, como la ilusión del amor y las influencias perversas para que no se concrete”, explica.
Buffo convoca especialmente al público: “su acompañamiento será clave para que este proyecto se mantenga a futuro”. “Dos salas con la posibilidad de hacer ópera sería único en el país. Ya tenemos pensado un proyecto para 2026, orientado a obras contemporáneas del siglo XX, complementando el repertorio más tradicional que ofrece el San Martín”, concluye.
En Lules: la tragedia de “Carmen”
En la Casa de la Cultura de Lules (Italia 250), esta noche desde las 21 se presentarán fragmentos de la ópera “Carmen”, la trágica historia con música de Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac estrenada en París en 1875, bajo la dirección general de Juan Pablo Cadierno y la reggie de Soledad Alastuey. Intervienen el Coro Estable de la Provincia y los músicos Oscar Buriek, Javier Ramos y Mara Torres, de la Orquesta Estable. Como solistas participarán Claudia Manrique, Ramón Poliche, Patricio Racedo, Constanza García, Marcelo Oppedisano, Paula Lozano, Emilia Suárez Segovia, Oscar Zeitune y Víctor Gutiérrez, mientras que la relatora será Andrea Bulacios Zamora. La historia habla de una mujer fuerte y libre, cuyas decisiones no son aceptadas por un hombre enamorado de ella que termina asesinándola.