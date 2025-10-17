“Survivor: cuando el arte se vuelve resistencia”

“La consigna es que todos seamos parte de un acto de creación y libertad. Esta propuesta es mucho más que una obra: es un grito rebelde, una puesta en escena que desafía los límites y muestra cómo el arte se convierte en fuerza, en refugio y en lucha. Una experiencia intensa y transformadora donde la música, el teatro y la danza se unen para transmitir energía, emoción y valentía”, describe la directora.