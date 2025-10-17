El teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) continúa desplegando una cartelera diversa, en la cual recibirá esta noche a las 21.30 una propuesta desafiante, que apuesta a que público y artistas “vivan una noche cargada de adrenalina, potencia escénica y una historia que conmueve, inspira y hace reflexionar”, según adelanta su directora, Lourdes Salas.
Se trata de “Survivor: cuando el arte se vuelve resistencia” -foto-, una creación de Mutar Producciones con 35 artistas en escena que incluyen al staff de bailarines que integran Mariana Segovia, Alejandro Rojas, Melany Iglesias, Cristian Abán, Lau Masilla, Keyla Fernández, Cecilia Toledo y Salas, junto a la presentación especial del cantante Franco Rojas (con temas inéditos) y artistas invitados de la academia Tras Bambalinas, con la asistencia de dirección de Yanina Chaves.
“La consigna es que todos seamos parte de un acto de creación y libertad. Esta propuesta es mucho más que una obra: es un grito rebelde, una puesta en escena que desafía los límites y muestra cómo el arte se convierte en fuerza, en refugio y en lucha. Una experiencia intensa y transformadora donde la música, el teatro y la danza se unen para transmitir energía, emoción y valentía”, describe la directora.
Suspendida
Por una enfermedad de su cantante líder, César Andino, la banda santafesina Cabezones debió suspender la gira programada por el NOA, que incluía su show mañana en Puerto Libertad junto a Zener.