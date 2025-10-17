Teatro: la ingenua bailarina que busca el amor verdadero

- Fue una experiencia maravillosa. Desde Fundae, de unos años a esta parte, se insiste en la idea de generar condiciones para instalar una industria cultural sostenible en Tucumán, por medio de alianzas estratégicas entre el sector privado y el público. En este caso, desde el tercer sector, se ha logrado una alianza con el Ente Cultural de Tucumán y con Rojas Tecnología, y eso permite producir un espectáculo de gran escala, con actores, bailarines, cantantes, y orquesta en vivo, sumado a un gran staff que incluye utileros, maquinistas, vestuaristas, escenógrafos, diseñadores, lo que trae aparejado un importante movimiento de la economía vinculada con las artes escénicas y, a la vez, la generación de nuevos públicos que pagan su entrada para acceder a un trabajo hecho en un 100% por manos y talento tucumano.