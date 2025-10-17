Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Miguel mateos: los 40 años de “Rockas vivas”
Ícono del rock nacional, Miguel Mateos celebrará el 40° aniversario de su emblemático álbum “Rockas vivas” con un show único desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), que servirá de una retrospectiva de su producción en el período 1981-1985. Considerado uno de los músicos más influyentes del continente, Mateos ha marcado generaciones con sus canciones, inspirando a artistas en toda Latinoamérica. Temas como “Perdiendo el control”, “Va por vos, para vos”, “Tirá para arriba”, “Un poco de satisfacción”, “Un gato en la ciudad” y “En la cocina (Huevos)” se consolidaron como himnos que siguen vigentes hasta el día de hoy.
Tafí Viejo: música con Bruno Méndez
A las 21.30 horas en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 775), se presentará Bruno Méndez acompañado por Matías Coronel y Rubén Mostaj y con la participación especial de Gastón Pourrieux, Guito Rojas y Adrián Pourrieux.
Marilina Bertoldi: nuevos temas en el club All Boys
“Para quién trabajás” es el nombre de la gira que trae a Marilina Bertoldi a Tucumán esta noche, cuando desde las 21 en el club All Boys (San Lorenzo 1.204), con un show en el que explota una estética especial y diferente a otras presentaciones. El show girará en torno a las nuevas composiciones de su disco más reciente, donde mezcla furia, humor y vulnerabilidad a pura potencia y con “un sonido completamente diferente y una puesta en escena que me llevó a un lugar nuevo”, adelanta la cantante, enfundada en tacos de 10 centrímetros de alto y con aportes drag.
Teatro: estreno y reposiciones
Esta noche, a las 21.30, se estrenará en la Casa de la Cultura de Bella Vista “El carnaval del Diablo”, una obra tradicional del teatro nacional escrita por Juan Oscar Ponferrada y que refleja las costumbres de una fiesta pagana norteña. Actúan Yuky Olivera, Marta Toscano, Zulema Ponce, Mayra Ovejero Salles, Maricel Toro, Lucho Ibarra, Carlos Nacul, Franco Osores, Miguel Ibáñez y Jaime Mamani, quien asume la dirección de la obra. También trabajan los bailarines Daniela Roldán, Maira Díaz, Marcos Márquez y José Toledo. En la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 750), Ricardo Salim repondrá a las 21.30 su versión de “Tartufo, el hipócrita”, la obra de Molière a cargo de la de la Fundación Teatro Universitario y con las interpretaciones de Jorge García, Sergio de Filippo, Manina Aguirre y Sandra Virgolini, entre otros. A la misma hora, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) se verá “El precio de su amor”, con Eloísa Martínez Romero, Federico Indio Armanini y Gringo Maccarini -foto-, en un texto escrito y dirigido por Manuel Maccarini. Y a las 22, en La Colorida (Mendoza 2.955) volverá “Pajarito”, de Osjar Navarro Correa y con el grupo Margen de Error que propone “personajes que habitan un margen caótico”.
Stand up: especial Día de la Madre en el Virla
El humor se apodera desde las 21.30 del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) con un especial de stand up dedicado al día de la madre. En escena estarán Martín Juárez Cruz, Celia Valenzuela, Nancy Cordero, Luciana Ramayo, Luis Carrizo y Benjamín Tannuré, con dirección de Gustavo Delgado. “Traé a tu vieja, o vení a desquitarte con nosotros” es la consigna.
Dos propuestas: proyecciones en la sala Hynes O’Connor
El filme dramático argentino “La mujer de la fila”, de Benjamín Ávila y con Natalia Oreiro, que describe cómo incide en la vida de una familia de clase media cuando uno de sus integrantes es detenido y preso, se proyectará desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). Además, el Encuentro de Cine Europeo tiene nuevamente presencia en Tucumán: a partir de las 22, en el mismo lugar, se verá “África Star”, que sigue a tres generaciones de mujeres chipriotas -madre, hija y nieta- cuyas vidas fueron alteradas por un hombre. Atormentado por la culpa por su acto de 1945 y su incapacidad para enmendarse en 1967, el octogenario -ahora gravemente enfermo- hace un último intento en 2008.