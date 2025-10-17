Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: estreno y reposiciones

Esta noche, a las 21.30, se estrenará en la Casa de la Cultura de Bella Vista “El carnaval del Diablo”, una obra tradicional del teatro nacional escrita por Juan Oscar Ponferrada y que refleja las costumbres de una fiesta pagana norteña. Actúan Yuky Olivera, Marta Toscano, Zulema Ponce, Mayra Ovejero Salles, Maricel Toro, Lucho Ibarra, Carlos Nacul, Franco Osores, Miguel Ibáñez y Jaime Mamani, quien asume la dirección de la obra. También trabajan los bailarines Daniela Roldán, Maira Díaz, Marcos Márquez y José Toledo. En la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 750), Ricardo Salim repondrá a las 21.30 su versión de “Tartufo, el hipócrita”, la obra de Molière a cargo de la de la Fundación Teatro Universitario y con las interpretaciones de Jorge García, Sergio de Filippo, Manina Aguirre y Sandra Virgolini, entre otros. A la misma hora, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) se verá “El precio de su amor”, con Eloísa Martínez Romero, Federico Indio Armanini y Gringo Maccarini -foto-, en un texto escrito y dirigido por Manuel Maccarini. Y a las 22, en La Colorida (Mendoza 2.955) volverá “Pajarito”, de Osjar Navarro Correa y con el grupo Margen de Error que propone “personajes que habitan un margen caótico”.