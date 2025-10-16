Secciones
Decomisan 200 kilos de carne porcina que eran trasladados sin cadena de frío en Tucumán

Una camioneta Toyota llevaba la carne fraccionada en distintos cortes.

Hace 1 Hs

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 4 Tapia decomisaron 200 kilos de carne porcina que eran transportados sin las condiciones sanitarias ni de refrigeración exigidas por la ley. El operativo se llevó a cabo durante un control vehicular nocturno en la localidad de Ticucho, en el norte tucumano.

El operativo en Ticucho

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales N° 341 y N° 312, donde los uniformados interceptaron una camioneta Toyota que trasladaba carne fraccionada en distintos cortes.

Durante la inspección, los agentes constataron que la mercadería no contaba con cadena de frío, ni con la documentación sanitaria obligatoria para el transporte de alimentos. Además, el conductor carecía de la habilitación necesaria para distribuir productos de origen animal.

Intervención de Ganadería y causas legales

Por disposición de las autoridades de la Dirección de Ganadería de Tucumán, los 200 kilos de carne porcina quedaron bajo secuestro preventivo.

El hecho constituye una infracción a la Ley Provincial de Carnes N° 5.435 y a la Ley Federal N° 22.375, que regulan el transporte, manipulación y comercialización de productos cárnicos en el país.

Autoridades a cargo del operativo

El procedimiento fue supervisado por el Comisario Principal Luis Godoy, coordinador de Zona Norte, y el Comisario Mayor Silvio Luna, director General de Delitos Rurales y Ambientales.

Desde la fuerza destacaron la importancia de mantener los controles permanentes en rutas rurales y zonas de producción para prevenir el tráfico ilegal de alimentos y proteger la salud pública.

