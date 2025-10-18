Tiene 32 años, actuó en Titanic a los cinco y todavía cobra por decir apenas una línea

Generalmente, los extras no tienen líneas para hablar en una película o serie. Si un director le pide a un extra que diga algo, ese papel actoral puede cambiar y lo hace ascender. La categoría suele conocerse como "papel de reparto con diálogo" y por lo general, implica una mejor paga y un contrato diferente. Y en películas taquilleras como Titanic eso hace mucha diferencia. Es lo que le sucedió a Reece Thompson, en aquel 1998 con cinco años, porque su mamá optó por ponerlo en la película de James Cameron, en vez de un comercial.