Mauricio Macri: "El PRO está presente en cada rincón del país defendiendo los valores del cambio"

El ex mandatario le pidió además a Javier Milei que convoque al diálogo tras los comicios.

Mauricio Macri. Mauricio Macri. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, se pronunció este jueves a través de sus redes sociales a 10 días de las elecciones legislativas y aseguró que el PRO está en "cada rincón del país defendiendo los valores del cambio". Además, le pidió a Javier Milei que convoque al diálogo.

"Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer", afirmó Macri en X.

Y prosiguió: "Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento"

Luego, indicó que para lograr esos objetivos es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión.

"Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos. Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos", completó y dijo que escribió esa propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer.

Por último, Macri dijo que el "PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar"

"Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos", sentenció. 

Temas TucumánBuenos AiresMauricio MacriElecciones 2025
