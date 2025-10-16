Secciones
La tristeza de Kate Cassidy en el aniversario de la muerte de Liam Payne: "Siempre odiaré las despedidas"

La influencer compartió fotos inéditas y regresó al lugar donde se conocieron para rendirle tributo.

La tristeza de Kate Cassidy en el aniversario de la muerte de Liam Payne: Siempre odiaré las despedidas
Hace 1 Hs

El calendario marcó una fecha imposible de esquivar: hace un año, Liam Payne fallecía en Buenos Aires, dejando un vacío que ni el paso del tiempo ni la distancia lograron atenuar para Kate Cassidy, su última pareja. Frente al primer aniversario, la influencer decidió rendirle homenaje en redes sociales, compartiendo fotografías en blanco y negro que condensan la ternura y la nostalgia de un amor que no busca olvido, sino memoria.

En la primera imagen, Kate y Liam aparecen tumbados sobre la nieve. Ella cubre casi por completo su rostro con una bufanda gruesa y un gorro; solo los ojos dejan ver el mundo. Él, con gorro y abrigo oscuro, muestra una sonrisa abierta. Cassidy lo abraza por el cuello en un gesto cotidiano y natural, como si en ese instante intentara protegerlo del frío -un frío que, en la imagen, no parece solo de nieve-.

La segunda postal es aún más íntima. Ambos descansan en una cama: ella sonríe con los ojos cerrados, mientras Payne la abraza con fuerza con su brazo izquierdo, dejando visible uno de sus tatuajes. Nada interrumpe la calma del momento, ni la luz tenue ni la cotidianeidad del entorno. En esa quietud, las palabras escritas por Kate acompañan la escena: “Hoy se cumple un año completo sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño, Liam”. El mensaje, acompañado por una hilera de corazones púrpura, transformó el recuerdo en una declaración eterna.

La tristeza de Kate Cassidy en el aniversario de la muerte de Liam Payne: Siempre odiaré las despedidas

El homenaje de la modelo habla de un luto que no se disimula, donde imágenes y palabras se tejen en un mismo hilo de memoria y dolor. En tiempos donde lo privado se vuelve público, las redes sociales se convirtieron en su refugio y tributo: un espacio donde la ausencia se comparte sin filtros. Liam Payne, eterno en blanco y negro, sonríe desde el fondo de las imágenes como si aún estuviera ahí.

Pero Cassidy fue más allá del posteo. En esta fecha teñida de emociones, decidió regresar al lugar donde comenzó su historia de amor con Liam, el bar Ritual de Charleston, Carolina del Sur, donde se conocieron en septiembre de 2022. En aquel entonces, ella trabajaba allí como moza, lejos de cualquier escenario de celebridad. No hubo paparazzis ni guiones románticos: solo una mesa, una charla y la chispa inicial de lo que pronto se convertiría en un vínculo profundo.

A través de su cuenta de Snapchat, Kate grabó un recorrido por ese mismo lugar: la mesa donde tuvieron su primera cita, el rincón donde lo atendió por primera vez, e incluso la terraza donde Payne se sentó aquella noche, rodeado de amigos. “Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con la voz entrecortada y sin poder contener la emoción.

El video, cargado de detalles íntimos, conmovió a miles de seguidores que acompañaron su recuerdo y compartieron mensajes de apoyo. Un año después, Kate Cassidy elige mantener viva la memoria del cantante con gestos sencillos, pero llenos de significado. En sus palabras, persiste la certeza de un amor que no se apaga: “Te extraño, Liam”.

Temas Buenos AiresLiam Payne
