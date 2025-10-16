La tristeza de Kate Cassidy en el aniversario de la muerte de Liam Payne: "Siempre odiaré las despedidas"

A través de su cuenta de Snapchat, Kate grabó un recorrido por ese mismo lugar: la mesa donde tuvieron su primera cita, el rincón donde lo atendió por primera vez, e incluso la terraza donde Payne se sentó aquella noche, rodeado de amigos. “Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con la voz entrecortada y sin poder contener la emoción.