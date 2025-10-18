Secciones
Hay lista de espera para comprar una insólita ropa íntima que diseñó Kim Kardashian

La influencer y empresaria que tiene más de 354 millones de seguidores en las redes sociales calificó a la prenda: "Es nuestra bombacha más atrevida".

¿Cuál puede ser el motivo real de querer comprar una bombacha que simule vello púbico? Hay respuesta para una pregunta que sólo ella puede motivar a hacernos. Es que Kim Kardashian diseñó esa prenda que se agotó en 24 horas cuando empezó la venta on-line en Skims, la web de su marca de ropa.

La más famosa del clan que expone su vida en diferentes realitys confeccionó la ropa interior que cubre el pubis en el modelo tanga, con vello público falso y en 12 colores. Algo así como unas pelucas para la vagina, similar a lo que en la Semana de la Alta Costura de París 2024 exhibió John Galliano para Maison Margiela a principios de 2024.

"Nuestra bombacha más atrevida hasta ahora", indicaron en el sitio oficial. La única opción para tenerla es inscribirse en la "lista de espera", porque ya no hay stock. Kardashian eligió colores parecidos a la naturaleza de cada una y muy variados: hay modelos con vello rubio o castaño, rojo fuego o blanco canoso. También se puede elegir si el vello es rizado o liso.

El precio es de € 42. A juzgar por el éxito en ventas, la insólita creación ya es exitosa y es la prueba de que hay gente dispuesta a pagar cualquier cosa que simbolice la tendencia que marca una megafamosa. La pieza está hecha con pelo falso y con 82% de Poliamida. Además de 18% en Elastano. Asimismo, la prenda no se puede lavar ni planchar, tiene que limpiarse a mano y conservarse de manera adecuada para que el pelo falso no se pierda.

Repercusiones

El producto fue calificado de extremo a extremo: una genialidad hasta los que se muestran ferozmente críticos. "Puedo dejar crecer mi propio vello, gracias", es uno de los comentarios más repetidos por los seguidores de la influencer en la cuenta de Instagram de Skims. Puede haber todo tipo de opiniones pero la más conocida de las Kardashian ya hizo negocio nuevamente, esta vez, usando el cuerpo femenino.

