El costo de la construcción subió 3,2% en septiembre y marcó el mayor aumento del año

El incremento de 3,7% en la mano de obra se explica por la suba de 4,2% en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y de 1,2% en los subcontratados. Esta variación incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 29 de septiembre de 2025.