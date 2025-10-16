El costo de la construcción subió 3,2% en septiembre y marcó el mayor aumento del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el índice del costo de la construcción (ICC) registró en septiembre un incremento de 3,2%, impulsado por alzas de 2,9% en “Materiales”, 3,7% en “Mano de obra” y 3% en “Gastos generales”. Se trata del mayor aumento de 2025, solo superado por el salto de 8,5% ocurrido en diciembre de 2024.
El incremento de 3,7% en la mano de obra se explica por la suba de 4,2% en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y de 1,2% en los subcontratados. Esta variación incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 29 de septiembre de 2025.
A su vez, el aumento en las categorías laborales también tuvo impacto en el rubro “Gastos generales”, ya que incluye el ítem “Sereno”, comprendido dentro de la misma resolución. Este grupo contempla además los nuevos valores tarifarios dispuestos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el ENARGAS.
Entre los materiales que más aumentaron durante el mes se destacaron los artefactos de iluminación y porteros eléctricos (+8,1%), los ascensores (+8%), los cables y conductores de media y baja tensión (+6,7%), las electrobombas (+6,6%), los aparatos de control eléctrico (+4,8%), los pisos de alfombra (+4,7%), las piezas de carpintería (+4%) y las aberturas metálicas y rejas (+3,9%).
Por el contrario, los únicos materiales que mostraron bajas fueron los vidrios (-0,5%) y los muebles de madera para cocina (-0,3%).
