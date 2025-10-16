San Lorenzo, entre la urgencia deportiva y el abismo institucional: el club que juega contra la quiebra

San Lorenzo vive una de las semanas más críticas de su historia moderna. En lo deportivo, el equipo suma 16 puntos y se ubica sexto en la zona B, apenas un punto por encima de Atlético, lo que lo convierte en un rival directo en la pelea por la clasificación a los playoffs (se enfrentarán el lunes, desde las 21.15, en el Monumental). Sin embargo, fuera del campo, el panorama es mucho más oscuro: el club fue notificado por la Justicia por una deuda millonaria con el fondo suizo AIS Investment Fund, y si no logra reunir el dinero en cinco días, podría caer en quiebra judicial.