La Justicia determinó qué provocó la explosión en la escuela de Palermo

La explosión en la escuela Guadalupe, ubicada en el barrio porteño de Palermo, durante una feria de ciencias escolar, ya tiene una primera conclusión judicial. Las pericias oficiales determinaron que el incidente se produjo cuando un alumno de 16 años arrojó alcohol sobre un mechero que se estaba apagando, lo que generó una violenta deflagración que dejó cuatro estudiantes heridos.