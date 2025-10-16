Renzo Tesuri recibió el alta médica y comenzará a entrenar con el plantel de Atlético Tucumán

Buenas noticias para Atlético: Renzo Tesuri recibió el alta médica y volvió a entrenarse junto a sus compañeros después de más de siete meses de rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida a comienzos de la temporada.
El volante entrerriano ya realiza trabajos de campo supervisados por el preparador físico Juan Manuel López, quien diseñará un plan especial para acompañar su readaptación. La intención es que Tesuri recupere ritmo futbolístico de manera progresiva y pueda estar disponible antes del final del torneo Clausura.
En los últimos días, el jugador compartió en redes sociales imágenes de sus exigentes rutinas de entrenamiento y mostró su entusiasmo por volver a vestir la camiseta de Atlético.
Su regreso representa una gran noticia para Lucas Pusineri, que recupera a un futbolista clave por su intensidad, despliegue y llegada al área. El cuerpo técnico confía en que, si responde bien a las cargas, podrá reaparecer en las próximas semanas y sumar frescura a un mediocampo que lo extrañó durante toda la campaña.