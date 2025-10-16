Secciones
SociedadTecnología

Dos equipos de la UNT brillan por sus proyectos de reciclaje textil y apoyo a niños migrantes

Los estudiantes ganaron la instancia provincial del Rally Latinoamericano de Innovación 2025. En la fase nacional, quedaron en el séptimo y noveno puesto en diferentes categorías.

UNO DE LOS PROYECTOS. Mi Compañero de Teatro, quedó en el podio nacional dela categoría Innovación. / CORTESÍA PAULA HERRERA UNO DE LOS PROYECTOS. "Mi Compañero de Teatro", quedó en el podio nacional dela categoría Innovación. / CORTESÍA PAULA HERRERA
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paso a paso, la técnica para convertir Notion en agenda, calendario y espacio de ideas

Paso a paso, la técnica para convertir Notion en agenda, calendario y espacio de ideas

Jóvenes arquitectos de la UNT ganan el primer premio de una competencia mundial

Jóvenes arquitectos de la UNT ganan el primer premio de una competencia mundial

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
3

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
4

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
5

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
6

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Más Noticias
Tony Rodríguez, el atleta que inspiró a muchos tucumanos, comenzó a recibir apoyo en su momento más difícil

Tony Rodríguez, el atleta que inspiró a muchos tucumanos, comenzó a recibir apoyo en su momento más difícil

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Estos son los tres modelos de remeras que serán tendencia esta temporada

Roblox, el mundo donde los chicos crean… y los padres deben acompañar

Roblox, el mundo donde los chicos crean… y los padres deben acompañar

¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Comentarios