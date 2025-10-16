Prestianni desafía a Chile: “Que sigan en contra, parece que es cábala”

El futbolista del Benfica fue, además, uno de los pocos de su generación que logró ser liberado por su club. Mientras otros nombres de peso quedaron en Europa, él insistió para vestir la celeste y blanca. “Lo primero que hice fue hablar con Benfica para que me dejaran venir. Les agradezco mucho”, contó con una sonrisa. No había podido estar en los Sudamericanos ni en el Mundial Sub 17, y por eso vive esta experiencia como una revancha personal. “Quiero ganar el Mundial y después volver a Benfica para ganarlo todo”, avisó, con la confianza de quien se siente protagonista.