A 21 años del debut de Lionel Messi en Barcelona: el primer paso de una leyenda eterna

El escenario fue el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un clásico ante el Espanyol. El equipo de Frank Rijkaard llegaba puntero de La Liga y todo parecía un partido más, hasta que a los 82 minutos el entrenador llamó desde el banco a un chico de apenas 17 años. Entró en lugar de Deco y, en pocos toques, mostró la audacia y el desparpajo que más tarde lo harían único. Fueron solo ocho minutos en cancha, pero bastaron para que el mundo viera algo distinto en aquel zurdo de Rosario.