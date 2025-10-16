A 21 años del debut de Lionel Messi en Barcelona: el primer paso de una leyenda eterna

Hay fechas que no se borran de la memoria del fútbol. Un 16 de octubre de 2004, Lionel Messi jugó por primera vez con la camiseta del Barcelona y dio inicio a una era irrepetible. Lo que comenzó como un simple debut de un juvenil terminaría convirtiéndose en la historia más gloriosa jamás escrita por un futbolista. Ese día, el fútbol moderno cambió para siempre.
El escenario fue el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un clásico ante el Espanyol. El equipo de Frank Rijkaard llegaba puntero de La Liga y todo parecía un partido más, hasta que a los 82 minutos el entrenador llamó desde el banco a un chico de apenas 17 años. Entró en lugar de Deco y, en pocos toques, mostró la audacia y el desparpajo que más tarde lo harían único. Fueron solo ocho minutos en cancha, pero bastaron para que el mundo viera algo distinto en aquel zurdo de Rosario.
La convocatoria de Messi no estaba prevista. Una serie de lesiones en el plantel obligó al cuerpo técnico a subirlo de urgencia desde el filial. En aquel vestuario convivían figuras como Ronaldinho y Samuel Eto’o, pero el juvenil argentino ya generaba expectativas. Sus primeras apariciones por la banda derecha fueron tímidas, aunque cada toque dejaba una sensación de que el futuro había comenzado. Fue el inicio silencioso de una revolución futbolística.
Con el tiempo, lo que siguió fue una carrera sin precedentes. En el Barcelona, Messi disputó 778 partidos oficiales y anotó 672 goles, convirtiéndose en el máximo artillero histórico del club. Ganó cuatro Champions League, diez Ligas, nueve Copas del Rey, además de múltiples Supercopas y tres Mundiales de Clubes. En el plano individual, se consagró con seis Balones de Oro mientras vestía la camiseta blaugrana, alcanzando un nivel que redefinió el estándar del fútbol mundial.
El legado que nació en ocho minutos
De aquel debut juvenil a la leyenda viva de hoy, el camino de Lionel Messi se escribió a base de talento, disciplina y magia. Tras su paso por el París Saint-Germain, continúa su carrera en el Inter Miami, pero el vínculo con el Barcelona y su historia sigue intacto. 21 años después, el recuerdo de esa tarde en Montjuic no solo marca el comienzo de una era, sino el nacimiento del jugador que transformó el fútbol en arte.