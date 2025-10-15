Lejos de casa, Atlético Tucumán se queda sin pólvora

Adrián Sánchez, por su parte, atraviesa un momento de inestabilidad. Alterna partidos en los que se convierte en un motor incansable con otros en los que su influencia se diluye como arena entre los dedos. En Córdoba se lo notó errático, sin claridad para distribuir y con poco peso en las segundas jugadas. En síntesis, el medio campo fue más una línea de paso que un motor de juego. Mientras tanto Nicolás Laméndola no pudo hacer la diferencia por su sector y no explotó su velocidad para quebrar a la defensa cordobesa.