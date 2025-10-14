El regreso silencioso de Gianluca Ferrari: lucha, autocrítica y una nueva oportunidad

El contexto tampoco lo ayudó. Atlético venía de un triunfo revitalizador ante Platense y llegaba con la ilusión de encadenar dos victorias seguidas por primera vez en lo que va del campeonato. Sin embargo, esa irregularidad que acompaña al equipo desde hace meses volvió a hacerse presente. “Nos vamos con mucha bronca. No vinimos a buscar esto, vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. Hay que seguir laburando, trabajando y pensando en el próximo partido”, sostuvo Ferrari, consciente de que la falta de continuidad no puede transformarse en excusa.