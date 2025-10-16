Se confirmó que no habrá Rugby Championship en 2026: así será el calendario de Los Pumas

El nuevo esquema responde a un acuerdo de rotación que busca equilibrar las cargas de los seleccionados y abrir espacio a otras competencias. Así, Argentina disputará dos encuentros frente a los Springboks y uno o dos ante los Wallabies. Será una edición atípica, sin el tradicional cuadrangular, pero que servirá como preparación de cara a la temporada 2027, año del Mundial de Australia. Desde SANZAAR remarcaron que se trata de una pausa estratégica y no de una cancelación definitiva.