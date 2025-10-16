Se confirmó que no habrá Rugby Championship en 2026: así será el calendario de Los Pumas

La incertidumbre terminó. SANZAAR, la entidad que reúne a las potencias del hemisferio sur, oficializó que el Rugby Championship no se jugará en 2026. La decisión llega en medio de una reestructuración del calendario global que busca evitar superposiciones con las giras entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. En consecuencia, Los Pumas no enfrentarán a los All Blacks el próximo año, aunque tendrán partidos programados contra Sudáfrica y Australia.
El nuevo esquema responde a un acuerdo de rotación que busca equilibrar las cargas de los seleccionados y abrir espacio a otras competencias. Así, Argentina disputará dos encuentros frente a los Springboks y uno o dos ante los Wallabies. Será una edición atípica, sin el tradicional cuadrangular, pero que servirá como preparación de cara a la temporada 2027, año del Mundial de Australia. Desde SANZAAR remarcaron que se trata de una pausa estratégica y no de una cancelación definitiva.
La buena noticia para los fanáticos es que el Rugby Championship regresará en 2027, 2028 y 2029 en formato completo, con los cuatro seleccionados participantes. Recién en 2030 volverá a ausentarse, repitiendo el patrón cíclico que la organización aprobó para los próximos cinco años. La idea es coordinar el calendario internacional con el nuevo certamen que World Rugby planea lanzar en paralelo: la Nations Cup, donde participarán las doce naciones más importantes del planeta.
A partir de 2026, la Nations Cup se disputará cada dos años, en julio y noviembre, en dos rondas. Los países del hemisferio sur alternarán localía con los del norte, en un formato que promete ser más competitivo y atractivo para los espectadores. Para Argentina, la oportunidad de medirse con equipos europeos y mantener ritmo internacional durante los años sin Championship será clave para su desarrollo.
Un futuro global para el rugby
Con el nuevo calendario confirmado, SANZAAR y World Rugby buscan unificar esfuerzos para consolidar un circuito más ordenado y comercialmente sólido. Para Los Pumas, el 2026 será un año de transición con amistosos de nivel y desafíos exigentes. El regreso del Rugby Championship en 2027 marcará el inicio de una nueva era: más internacional, más equilibrada y con el objetivo de acercar el rugby del sur y del norte bajo un mismo calendario global.