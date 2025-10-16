Secciones
La frase de Andrés Fassi sobre Franco Armani que encendió la previa entre Talleres y River

El presidente del club cordobés hizo un comentario que se volvió viral y calentó la previa de un duelo clave.

Hace 22 Min

La previa del duelo entre Talleres y River Plate se volvió más picante de lo esperado. En un encuentro informal con hinchas, Andrés Fassi, presidente del club cordobés, dejó una frase que se expandió por redes y medios en cuestión de horas. “Hay que patearle a Armani. Totalmente de acuerdo”, lanzó el dirigente entre risas, en referencia al arquero millonario Franco Armani, lo que desató una oleada de comentarios y polémicas en la antesala del choque por el Torneo Clausura.

El comentario ocurrió durante una reunión con simpatizantes, en la que Fassi escuchaba sugerencias y bromas. Cuando uno de los presentes dijo que había que animarse a rematarle al arco al guardameta de River, el presidente respondió con entusiasmo que estaba “totalmente de acuerdo”. El video, registrado por un aficionado, se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas: algunos lo tomaron como un chiste futbolero y otros como una provocación innecesaria hacia un jugador campeón del mundo.

El partido, que se jugará el sábado 18 de octubre a las 22:15 en el Mario Alberto Kempes, tiene un trasfondo clave para ambos clubes. Talleres busca escapar de la zona baja de la tabla, mientras que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo intenta salir de una racha de seis derrotas en siete presentaciones. En ese contexto, la frase de Fassi cayó como un fósforo en la gasolina, en una ciudad donde el ambiente futbolero ya estaba caldeado.

El propio dirigente también se mostró molesto por la programación del encuentro. En declaraciones a Sucesos Deportivos, explicó que “se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado y no al de Talleres de hacerlo el domingo”. Afirmó que el club llevaba más de un mes solicitando el cambio de fecha sin éxito y que AFA “no apoyó” su pedido. Lamentó que eso les impidiera realizar un congreso de filiales y actividades institucionales previstas para el fin de semana. Además, confirmó que el partido se jugará solo con público local y aseguró que “nos gusta el doble público, pero esta vez será 100% de Talleres”.

Un clima caliente antes del partido

Las declaraciones de Fassi se suman a una rivalidad que crece entre Talleres y River tras varios enfrentamientos recientes marcados por polémicas arbitrales y cruces verbales. Mientras los cordobeses intentan sostener su permanencia y aspirar a los octavos, el conjunto de Núñez necesita sumar para mantenerse en la pelea por el título y asegurar su plaza en la Copa Libertadores 2026. En medio de la tensión, la frase del dirigente convirtió una previa deportiva en un fenómeno viral que encendió todavía más la expectativa por el choque en el Kempes.

