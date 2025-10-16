La frase de Andrés Fassi sobre Franco Armani que encendió la previa entre Talleres y River

El propio dirigente también se mostró molesto por la programación del encuentro. En declaraciones a Sucesos Deportivos, explicó que “se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado y no al de Talleres de hacerlo el domingo”. Afirmó que el club llevaba más de un mes solicitando el cambio de fecha sin éxito y que AFA “no apoyó” su pedido. Lamentó que eso les impidiera realizar un congreso de filiales y actividades institucionales previstas para el fin de semana. Además, confirmó que el partido se jugará solo con público local y aseguró que “nos gusta el doble público, pero esta vez será 100% de Talleres”.