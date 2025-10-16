Boca Juniors renombrará el predio de Ezeiza y sorprende a todos: ¿qué eligió Román Riquelme?

La relación entre Riquelme y Bianchi sigue siendo cercana. El actual presidente de Boca lo considera una figura clave en su formación. Durante su partido despedida, celebrado en 2023 en La Bombonera, lo elogió públicamente al decir que “usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es fácil”. También agradeció que el cariño de la gente hacia esa generación se debe a “lo que el señor nos enseñó a competir”. La ovación que recibió el “Virrey” aquella noche fue la más fuerte desde su retiro.