“Protejo mi biología”: la frase de Marcos Llorente que desató la locura por sus gafas de colores

El uso de gafas con cristales tintados por parte de Marcos Llorente, figura del Atlético de Madrid, generó una fuerte discusión en Europa sobre los supuestos beneficios de filtrar la luz azul. Todo comenzó tras una entrevista en la cadena COPE, donde el futbolista explicó que utiliza lentes amarillos durante el día y rojos por la noche, convencido de que ayudan a cuidar su salud. Según sus palabras, lo hace porque “protejo mi biología” y aseguró que la luz azul fuera de su contexto natural “es un tóxico”.