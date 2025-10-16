Quién es Mateo Silvetti, el héroe inesperado de la Selección Argentina Sub-20

La Selección Argentina volvió a meterse en una final del Mundial Sub 20 gracias a la aparición de un nombre que pocos tenían en los planes: Mateo Silvetti. El atacante, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, fue el encargado de romper el cero en el duelo ante Colombia y sellar la clasificación. El tanto, convertido en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago, llegó en el momento justo para desatar la alegría albiceleste y confirmar una nueva ilusión mundialista.
Silvetti había ingresado al comenzar el segundo tiempo por Ian Subiabre y desde el primer minuto mostró determinación. Probó dos veces al arco antes de que, a los 71 minutos, una gran corrida de Gianluca Prestianni terminara en una asistencia perfecta. Con el revés del pie, Mateo definió cruzado y decretó el 1-0 que valió el pasaje a la final. Después del encuentro, el propio delantero expresó que el grupo se merecía el premio por tanto trabajo y que “Argentina tiene jugadores para pelear siempre en lo más alto”.
Su desempeño en el torneo no fue casualidad. Antes de llegar al fútbol de Estados Unidos, el joven delantero se formó en Newell’s Old Boys, donde disputó 37 partidos oficiales, marcó 6 goles y dio 2 asistencias.
En 2025, fue transferido al Inter Miami, donde comparte vestuario con Messi. Allí jugó tres partidos en la MLS y, aunque todavía no convirtió, el capitán argentino ya lo respaldó. En una ocasión incluso le cedió un penal, gesto que dejó en claro la confianza que le tiene al juvenil.
Durante el Mundial, Diego Placente le dio protagonismo en momentos clave. Silvetti había anotado en los octavos frente a Nigeria y en los cuartos contra México, consolidándose como una de las cartas ofensivas más efectivas del plantel. Tras la clasificación, Messi publicó un mensaje en redes que decía “Felicitaciones chicos por el pase a semis!!” y agregó un saludo especial: “Felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, lo que multiplicó el impacto mediático de su actuación.
Un futuro prometedor
El pase de Silvetti al Inter Miami se cerró en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, pero su cotización creció en Chile. El delantero sostuvo que el grupo supo manejar la presión y que “Argentina es un país muy rico en jugadores”. Mientras el plantel se prepara para la final frente a Marruecos, el país ya celebra a su nuevo héroe juvenil, ese que llegó desde el banco para escribir su nombre en la historia.