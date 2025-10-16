Quién es Mateo Silvetti, el héroe inesperado de la Selección Argentina Sub-20

Silvetti había ingresado al comenzar el segundo tiempo por Ian Subiabre y desde el primer minuto mostró determinación. Probó dos veces al arco antes de que, a los 71 minutos, una gran corrida de Gianluca Prestianni terminara en una asistencia perfecta. Con el revés del pie, Mateo definió cruzado y decretó el 1-0 que valió el pasaje a la final. Después del encuentro, el propio delantero expresó que el grupo se merecía el premio por tanto trabajo y que “Argentina tiene jugadores para pelear siempre en lo más alto”.