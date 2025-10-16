Secciones
Test viral: el primer gato que veas revela los rasgos de tu personalidad ocultos

Una prueba que sorprende a los usuarios de Facebook por sus resultados.

Test viral: el felino que identifiques primero revelará qué ocultas de tu personalidad a los demás.
Hace 1 Hs

Un nuevo test de personalidad es furor en las redes sociales y sorprende por sus resultados. ¿Qué felino identificas primero: el león o el tigre? Recuerda que estos animales siempre cuentan con una característica ruda, un sentido de liderazgo y el proteccionismo para con su familia y una de estas opciones puede determinar aquello que le ocultás a los demás.

Solo tienes que utilizar tu capacidad visual para identificar uno de los dos elementos. En este caso tenés que responder si ves enteramente a un león o un tigre. Desde la perspectiva en que visualices la gráfica seguramente podrás identificar a los dos, pero aunque no lo creas, solo uno se apoderará de tu atención.

Cabe señalar que este tipo de pruebas psicológicas revelan, a partir de nuestras elecciones o percepciones, lo que nuestro subconsciente no admite a la luz sobre nuestra personalidad.

Observá la imagen e identificá un felino

Las respuestas del test

León

Si el león fue el primero en captar tu mirada en el test visual, quiere decir que sos una persona fuertemente independiente. El control es una máxima para vos que debes poseer en todo momento. De no ser así, la situación se te va de las manos dejando que te inunde la desesperación y desorientación. Como el rey de la selva, tenés un status que mantener y responsabilidades que vienen con él.

Si bien no te importa lo que el resto piense sobre vos, es importante que legitimen tu posición, hecho que se logra actuando con honestidad y astucia. La libertad es la brújula de tu vida, ya que sueles huir de las situaciones en las que no hay opciones o escapatoria visible, o incluso cuando sos vos el que recibe y no da las órdenes.

Tigre

La franqueza y brutal honestidad del tigre no tiene comparación. Los que ven al felino a rayas son enemigos de la hipocresía y la falsedad. Tu admiración por la verdad te hace levemente impulsivo a decir lo que piensas, a veces trayéndote problemas por tu falta de tacto.

En línea con estos valores, la responsabilidad es otro principio que figura en tu podio. Mostrás mucho compromiso con las actividades que realizás, y eso te lleva a querer darle fuerza a tu crecimiento personal. También trabajás bien en equipo, donde valoran tu proactividad y búsqueda de nuevos frentes innovadores que cruzar.

