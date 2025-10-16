Horóscopo: descubrí cuál es la carrera perfecta para tu signo

Cada signo del zodíaco del horóscopo reúne ciertas características particulares, que hacen que algunas profesiones, carreras y trabajos resulten “ideales” para cada uno. Esto se debe a que determinadas actividades permiten potenciar sus cualidades de origen.
No siempre es fácil elegir una profesión. Tanto la vocación, como la pasión y el talento, son temas delicados. Sin embargo, al momento de elegir una disciplina, la astrología brinda una herramienta para conocerse más y descubrir qué dicen los signos en este aspecto.
Líderes, profesores, curadores y hasta maestros espirituales. Carreras y actividades sugeridas por la astróloga Jimena La Torre, según las cualidades de los nativos del zodiaco.
Horóscopo: cuál es la profesión ideal para cada signo
Aries: liderazgo
Los nativos en Aries nacieron para dirigir, aportar iniciativas al mundo en el que se mueven, abrir caminos, crear empresas y exponer enseñanzas con sus actitudes. El éxito les llega cuando los conocen y son auténticos con lo que quieren, alrededor de los 40 años. Desde jóvenes ganan dinero y posiciones, aunque no siempre son felices donde están. Recién con la madurez se aplacan y lo disfrutan.
En medicina se destacan en cirugía, oftalmología otorrinolaringología, odontología. En humanística, en sexología y coach ontológico. En el deporte, en tiro al blanco, automovilismo, béisbol o boxeo.
Tauro: concreción
Nacidos para llevar ideas a la práctica, organizar, trabajar, concretar y hacer los sueños realidad, brindar estabilidad, echar raíces… A los Tauro les da mucha tranquilidad mantener las costumbres y las tradiciones. Siempre están dispuestos a dar una mano a quien lo necesite, en especial si es de su familia.
Profesiones: veterinarios, ingenieros agrónomos, productores teatrales, diseñadores de modas o de joyas, productores de campo, sommeliers, dueños de viñedos, baqueanos, lugareños de una ciudad campestre, actores, seductores, cantantes, locutores, peluqueros, maquilladores, especialistas en fragancias, cocineros de pasteles y dulces, jardineros, paisajistas, diseñadores gráficos.
En medicina se destacan en endocrinología y cirugía estética. En lo humanístico, el trabajo con el otro los convierte en grandes reikistas, chamanes o musicoterapeutas. En el deporte, sobresalen en rugby, polo o golf.
Géminis: comunicación
Nacidos para estudiar, escribir, aprender y hablar, la función de recibir y dar información es un don natural para Géminis. Muestran gran curiosidad para investigar la manera más fácil para producir dinero. Contactan gente para negocios ya existentes o para inventar uno nuevo.
Profesiones: comerciantes, autores de canciones de éxito, profesores de música o matemáticas, periodistas, animadores, contadores de chistes, editores de televisión y cine, abogados penalistas.
En la medicina se destacan en disciplinas como neurología, traumatología de miembros superiores o neumonología. En el área humanística llegan a ser grandes maestros jardineros por su gran capacidad de enseñanza a través del juego. También se destacan en la hipnosis y en la parapsicología. En el deporte, los deportes en los que más brillan son remo, tenis, pádel y cualquier otra actividad en que los mejores resultados se logren de a dos.
Cáncer: docencia
Nacidos para enseñar, educar, criar y alimentar. La principal función de Cáncer es enseñar a los demás a respetar la vida, la convivencia y las tradiciones, que entiendan cuán importantes son los sentimientos: si están estables, todo funciona. Son un gran ejemplo para la sociedad como madres, padres o compañeros de personajes importantes.
Profesiones: maestros de grado, profesores de historia o literatura, cocineros, gerentes de restaurante, actrices, meteorólogos, profesores de natación, administradores de instituciones religiosas o de escuelas, dibujantes o escritores de cuentos para niños, organizadores de fiestas infantiles, humoristas para pequeños, políticos de naturaleza, herencia y raza.
En medicina se inclinarán hacia la obstetricia y la pediatría. En lo humanístico serán grandes consejeros de artes esotéricas. En el deporte solo se destacan si tienen gran contención y apoyo familiar. Les apasiona la natación, la pesca deportiva, la navegación y el surf.
Leo: dirección
Nacidos para ocupar puestos importantes, la imagen convincente de Leo sirve de guía para mucha gente. Saben dirigir, comandar, liderar, imponer. Siempre hacen todo por ustedes mismos. Su lema es “el ojo del amo engorda el ganado”. El secreto de su éxito es trabajar de sol a sol. Con actitud positiva, optimista y alegre ayudan a los demás a lograr lo que se proponen. Tienen ese don que ni siquiera perciben: catalizan energía negativa y la convierten en positiva.
Profesiones: capataces, jefes de mantenimiento, directores de escuela, trabajadores autónomos, diseñadores de modas, escultores, pintores, coreógrafos, vedettes, profesores de educación física, bioquímicos, joyeros, bomberos, orfebres, anticuarios, directores de orquesta, actrices, expertos en comercio exterior e interior, deportistas.
En medicina destacan en cardiología, deportología o análisis clínicos. En lo humanístico, son grandes coaches y especialistas en ayudar a los demás con su energía mágica. Resaltan en todos los deportes y son muy competitivos en gimnasia, baile o cualquier expresión corporal.
Virgo: servicio
Nacidos para desarrollar inteligencia, organizar, resolver, ordenar y servir. A los Virgo les encanta que quienes están a su alrededor desarrollen su potencial. Ayudar a ver los detalles y enseñar a los demás a ser perfectos es su gran cualidad. Capacidades natas para curar, aliviar y resolver problemas de salud.
Profesiones: administradores de empresas, maestros de escuela secundaria, vicedirectores, vicepresidentes, gobernadores, intendentes, amas de llaves, enfermeros, meteorólogos, trabajadores de casinos y lugares de juego, farmacéuticos, técnicos químicos, bibliotecarios, estadistas, meteorólogos, empleados de registro civil.
En medicina se destacan en el área de alimentación. En lo humanístico, son grandes terapeutas ocupacionales, especialistas en discapacidad, psicopedagogos y psicólogos. En deportes brillan en las disciplinas en equipo (futbol, básquet, vóley) o con animales (equitación).
Libra: conciliación
Nacidos para cooperar, persuadir, mediar, conciliar las partes, trabajar por la paz y por el bienestar de la sociedad en que viven. Los Libra Imponen justicia y orden y con su diplomacia natural alcanzan los mejores lugares. Sus condiciones artísticas y estéticas son únicas. Saben conectar, enseñar a amar y a crecer en pareja. Eso también les hace ganar dinero.
Profesiones: árbitros, jueces, abogados, trabajadores sociales, diseñadores de modas, artistas plásticos, cantantes, humoristas, esposos consortes, socios, acompañantes terapéuticos, decoradores, diseñadores de objetos de arte, modelos, fotógrafos, camarógrafos, maquilladores teatrales.
En medicina se destacan en estética y dermatología. En lo humanístico, exhiben cualidades para ubicarse en el lugar del otro convirtiéndose en grandes trabajadores de la salud mental, psiquiatras o profesores de arteterapia. En deportes brillan en tenis, ala delta, frontón, ping pong, equilibrismo o baile clásico.
Escorpio: investigación
Nacidos para investigar y alcanzar sus deseos más profundos. La perseverancia de Escorpio los vuelve líderes en cualquier lugar. Proteger y enseñar a actuar con valentía y coraje les da intensidad y esa energía es precisamente la que les permite ganar mucha plata. Develar secretos, investigar temas profundos, sanar a otros y regenerar es su gran función.
Profesiones: detectives, investigadores privados, preparadores físicos, deportistas, carniceros, escritores de novelas de terror, financistas, ingenieros en petróleo, trabajadores de los ministerios de Defensa y Seguridad, críticos de arte, pintores, escultores, antropólogos, sociólogos, profesores de filosofía, asesores financieros, representantes de deportistas, periodistas deportivos.
En medicina se destacan en oncología y como expertos en enfermedades de trasmisión sexual. En lo humanístico son excelentes psicólogos, parapsicólogos y magos alquímicos. En los deportes brillan en todos, aunque necesitan del apoyo incondicional de alguien para alcanzar lo más alto.
Sagitario: descubrimiento
Nacidos para conquistar, descubrir, viajar, tener mente positiva, defender causas justas y tener a la gente en movimiento. El entusiasmo de Sagitario es contagioso y lucharán por sus fantasías. Serán ejemplo para los demás en eso.
Profesiones: directores de cine, creativos, maestros espirituales, profesores de educación física, músicos, cantantes, vedettes, estrellas en lo que hagan, abogados, políticos, embajadores, astronautas, pilotos de avión, agentes de viajes, profesores de geografía.
En medicina se destacan en ginecología y en problemas de sangre, hígado y cadera. En lo humanístico son buenos capacitadores y profesores, videntes naturales y capaces en cualquier mancia adivinatoria. En deportes brillan en atletismo, patín artístico, circo, telas y bailes exóticos.
Capricornio: regulación
Nacidos para imponer orden, cautela, para hacer respetar las normas, trabajar arduamente y formar gente capaz. Capricornio comanda y guía a los más débiles para que aprendan a asumir responsabilidades y a economizar es una de sus grandes cualidades. Prácticos y perseverantes, consiguen buenos acuerdos y contratos a largo plazo. Su lema es “el que guarda siempre tiene”.
Profesiones: profesores de cualquier materia en la universidad, escribanos, estrategas, economistas, asesores, expertos en seguridad e higiene, antropólogos, veterinarios de alta gama, productores agropecuarios, periodistas de investigación social.
En medicina se destacan en traumatología, columna o emergencias. Llegan a ser directores de instituciones médicas. En lo humanístico son grandes coach y colaboran con entidades benéficas: prefieren ayudar a muchos antes que a uno solo. En deportes de equipo están beneficiados por su capacidad para organizar la estrategia ganadora.
Acuario: renovación
Nacidos para cambiar el mundo y ampliar el criterio y la mentalidad de la sociedad en la que viven. Para Acuario, quebrar las reglas e imposiciones puede hacer que fácilmente pierdan lo ganado. Pensar en función de grupo y ayudar a otros les genera más dinero.
Profesiones típicas del signo: productores teatrales, directores de cine, astronautas, actores, presidentes de empresas, políticos, abogados. ingenieros civiles o industriales, profesores de computación o matemática, electricistas, administradores de consorcios, trabajadores de bancos e instituciones multinacionales, escritores de ciencia ficción.
En medicina se destacan por buscar vacunas para salvar al mundo con una mirada integral. En lo humanístico, se caracterizan por acompañar a los demás en los cambios que deba hacer en su vida. Lo que más les gusta estudiar es terapias alternativas de todo estilo. Disfrutan de los deportes, pero deben cuidar su punto débil: las rodillas.
Piscis: entendimiento
Los Piscis nacieron para ayudar, colaborar y entender. Actuar desde el corazón y desinteresadamente les hará ganar más dinero que si se lo proponen. Sobresaldrán en las actividades humanitarias y de servicio, donde puedan desarrollar su sensibilidad y compasión.
Destacan en profesiones como psicólogo, médico, veterinario, enfermero, político, trabajador de la salud, biólogo, trabajador de empresas marítimas, marinero, trabajador de acuarios, entrenador de animales marinos, salvavidas, buzo. En medicina, pueden atender dolores generales como artritis o reuma o problemas mentales.
En lo humanístico, serán grandes acompañantes terapéuticos y psicológicos sociales y personales, con atención en consultorio de terapias alternativas. Los deportes náuticos son los más indicados, aunque pueden alcanzar lo que desean en cualquier disciplina si tienen grandes entrenadores que los guíen.