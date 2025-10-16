¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

La Municipalidad de la capital y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informaron que hoy se llevarán a cabo diversas obras de pavimentación y mantenimiento de redes de agua y cloacas, por lo que decenas de calles permanecerán cortadas y habrá demoras en el tránsito, en distintos puntos de la ciudad.
Desde el municipio detallaron que los equipos de trabajo ejecutarán tareas de reparación y mejoras en la vía pública, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar la señalización correspondiente. Entre los puntos afectados por cortes totales se encuentran: Bulnes, entre Italia y avenida Belgrano, avenida Belgrano, entre Alberti y Paso de los Andes (trocha sur), 24 de Septiembre al 1.300, en el giro hacia avenida Mitre (trocha norte), y Marcos Paz al 600, donde las tareas comenzaron a las 8.
En tanto, se producirán cortes parciales en 24 de Septiembre al 1.300 (trocha norte y sur), La Rioja al 300 (entre Las Piedras y General Paz), Junín al 500 (entre Santiago del Estero y Corrientes), Virgen de la Merced al 600 y 700, y San Juan al 1.000 y 1.100. Todos estos trabajos se desarrollarán a partir de las 8, y el restablecimiento de la circulación dependerá del avance de las tareas, informaron desde Obras Públicas municipal.
Por su parte, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) ejecutará una serie de intervenciones vinculadas con las redes de agua y cloacas. Entre ellas, se destaca la instalación de cañerías de impulsión en distintos sectores de la capital, incluyendo la calle Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación; la calle Mendoza, entre Castro Barros y Viamonte; la avenida Ejército del Norte, entre Chile y avenida Belgrano, y la plaza del barrio Barrancas del Salí.
Además, se realizarán aperturas sobre empalmes de redes en avenida Alem y Florida y en pasaje 1º de Mayo y pasaje Martín Fierro, con el objetivo de verificar el estado de las válvulas y mejorar el servicio en los barrios Ciudadela Sur y Obispo Piedrabuena.
También se llevará a cabo la renovación de cañerías distribuidoras y cloacales en diversos sectores: Crisóstomo Álvarez, entre avenida Colón y Amador Lucero; padre Roque Correa, entre pasaje Monserrat y Venezuela; avenida Colón, entre Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez, Isabel La Católica, Paso de los Andes y Don Orione en el barrio Vial I, y 25 de Mayo al 1.100, entre Italia y Uruguay.