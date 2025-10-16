¡Atención conductores! Estos son los cortes de calles programados para hoy en la ciudad

En tanto, se producirán cortes parciales en 24 de Septiembre al 1.300 (trocha norte y sur), La Rioja al 300 (entre Las Piedras y General Paz), Junín al 500 (entre Santiago del Estero y Corrientes), Virgen de la Merced al 600 y 700, y San Juan al 1.000 y 1.100. Todos estos trabajos se desarrollarán a partir de las 8, y el restablecimiento de la circulación dependerá del avance de las tareas, informaron desde Obras Públicas municipal.