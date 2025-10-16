Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

De inmediato, fue asistido por el médico Walter Villalba, ex ministro de Salud de Misiones, quien se encontraba en el estudio acompañando a su hija Rosario, representante del Frente Renovador Neo. También participaron del auxilio Virginia Villanueva, del Partido Obrero, y Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, que compartían el panel.