Murió en vivo el candidato radical Hernán Damiani durante un debate en streaming en Misiones

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Misiones en las elecciones del 26 de octubre, falleció este miércoles tras descompensarse durante la transmisión en vivo de un programa de streaming en el que participaba como invitado.
El dirigente, de 66 años, fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su muerte. El episodio ocurrió en plena emisión del programa "Dólar Blue", mientras Damiani intervenía en un intercambio político con otros candidatos.
De inmediato, fue asistido por el médico Walter Villalba, ex ministro de Salud de Misiones, quien se encontraba en el estudio acompañando a su hija Rosario, representante del Frente Renovador Neo. También participaron del auxilio Virginia Villanueva, del Partido Obrero, y Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, que compartían el panel.
Tras conocerse la noticia, el conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, emitió un comunicado en el que pidió expresamente que no se difundiera el video del momento de la descompensación.
Un militante reconocido en Misiones
Durante su extensa trayectoria política, Damiani ocupó cargos relevantes tanto a nivel provincial como nacional: fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, un hito institucional por el que fue reconocido por el Concejo Deliberante en agosto de 2024.
Al momento de su fallecimiento, Damiani era candidato suplente a diputado nacional por la UCR y mantenía una activa participación política.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su pesar en redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.