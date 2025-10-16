Test de personalidad: elegí un ascensor y descubrí si los demás te ven como una persona egoísta

El siguiente test de personalidad es furor en las redes sociales y con él descubrirás si las personas que te rodean te perciben como alguien egoísta. Todo lo que necesitas hacer es mirar los tres ascensores, elegir uno, y luego leer las respuestas correspondientes a tu elección.
El egoísmo es una característica que puede ser perjudicial, especialmente en la vida adulta. Puede afectar negativamente tus relaciones familiares, amorosas y laborales. ¿Qué piensan los demás sobre este defecto en vos?
Elegí uno de los tres ascensores
Las respuestas del test de personalidad
Ascensor 1
La mayoría de las personas te perciben como egoísta, aunque en realidad no lo eres. Tu temperamento es el principal causante de esta percepción.
Ascensor 2
Si elegiste este ascensor, no eres egoísta, y los demás tampoco te ven así. Las personas notan que tienes claro que el crecimiento personal no es una competencia.
Ascensor 3
Tu gran confianza en vos mismo a veces se malinterpreta. Pensar en ti mismo hace que las personas te vean como alguien egocéntrico y un poco egoísta.