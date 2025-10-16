Secciones
Test de personalidad: elegí un ascensor y descubrí si los demás te ven como una persona egoísta

Un desafío que es furor en las redes sociales. ¿Cuál de las tres opciones elegirías?

Hace 3 Hs

El siguiente test de personalidad es furor en las redes sociales y con él descubrirás si las personas que te rodean te perciben como alguien egoísta. Todo lo que necesitas hacer es mirar los tres ascensores, elegir uno, y luego leer las respuestas correspondientes a tu elección.

El egoísmo es una característica que puede ser perjudicial, especialmente en la vida adulta. Puede afectar negativamente tus relaciones familiares, amorosas y laborales. ¿Qué piensan los demás sobre este defecto en vos?

Elegí uno de los tres ascensores

Las respuestas del test de personalidad

Ascensor 1
La mayoría de las personas te perciben como egoísta, aunque en realidad no lo eres. Tu temperamento es el principal causante de esta percepción.

Ascensor 2
Si elegiste este ascensor, no eres egoísta, y los demás tampoco te ven así. Las personas notan que tienes claro que el crecimiento personal no es una competencia.

Ascensor 3
Tu gran confianza en vos mismo a veces se malinterpreta. Pensar en ti mismo hace que las personas te vean como alguien egocéntrico y un poco egoísta.

