Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

El investigador del IISPV, Jordi Julvez, explicó que "las nueces son ricas en el ácido graso alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 que juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro, especialmente en esta etapa de la vida, y la adolescencia es un momento de grandes cambios biológicos porque se produce una transformación hormonal, responsable de estimular el crecimiento sináptico del lóbulo frontal".