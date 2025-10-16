Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Como explica el doctor Juan Pareja, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Madrid, "el sueño es esencial para el aprendizaje, la memoria, el mantenimiento del cerebro y la metabolización".
Durante este proceso, una de las protagonistas es la melatonina. Se trata de una hormona secretada por la glándula pineal y localizada en el centro del cerebro que es la responsable de que el cuerpo descanse y pueda desarrollar su actividad de manera normal.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo produce menos melatonina. Por eso, es importante ayudar al organismo a generar esta hormona con hábitos como la alimentación saludable.
¿Cuál es el hábito saludable que ayuda a conciliar el sueño y rejuvenece el cerebro?
La calidad del sueño y la alimentación están íntimamente relacionadas. En este sentido, existen una serie de alimentos que ayudan a la producción de melatonina, la hormona del sueño, y promueven un descanso más efectivo. Estos son:
Banana
La banana es una fruta rica en triptófano, un aminoácido esencial que produce melatonina. Debido a que contiene vitamina C y B6 su consumo es efectivo para la reducción del cansancio y la fatiga. Además, es una fuente de carbohidratos y minerales fundamentales para estimular el sistema nervioso.
Almendras
Las almendras son conocidas por sus múltiples beneficios para la salud del corazón. Son ricas en grasas insaturadas y también contienen 3.5 g de ácido linoleico por porción de 28 g, lo que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en la sangre.
El investigador del IISPV, Jordi Julvez, explicó que "las nueces son ricas en el ácido graso alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 que juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro, especialmente en esta etapa de la vida, y la adolescencia es un momento de grandes cambios biológicos porque se produce una transformación hormonal, responsable de estimular el crecimiento sináptico del lóbulo frontal".
Avena
La avena es uno de los cereales que más proteínas aporta. Además, contiene fibra y ayuda a controlar el azúcar en la sangre.
Además, la avena también es buena para el sistema nervioso central. Esto se debe a que contiene vitamina B1, calcio y alcaloides que ayudan a relajarse, concentrarse y prevenir el agotamiento mental.