Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20 y dejó una dedicatoria especial para uno de los jugadores

Silvetti, que ingresó en el segundo tiempo y definió de tres dedos para el 1-0, habló después del partido sobre su momento personal y la dedicatoria del capitán argentino. “Muy contento en lo personal. Nada más lindo que convertir y más si ayuda al equipo. Este grupo es merecedor”, dijo el delantero surgido de Newell’s. Sobre el saludo de Messi, agregó: “Es un orgullo. La Mayor siempre está apoyando y eso es muy importante”.