Lionel Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20 y dejó una dedicatoria especial para uno de los jugadores

Lionel Messi siguió de cerca la actuación de la Selección Argentina Sub 20 y no tardó en sumarse a los festejos tras la clasificación a la final del Mundial de Chile. Luego del triunfo por 1-0 ante Colombia en el Estadio Nacional, el capitán de la Mayor publicó una historia en su cuenta de Instagram para felicitar al equipo dirigido por Diego Placente.
“¡Vamos! ¡A la final! Felicitaciones a todos. Grande, Toto Silvetti”, escribió el astro rosarino, junto a una imagen del festejo albiceleste. El mensaje incluyó una mención especial para Mateo Silvetti, autor del gol de la clasificación y compañero de Messi en Inter Miami.
BANCA A LOS PIBES: Leo Messi felicitÃ³ a los jugadores de Argentina Sub 20 por su clasificaciÃ³n a la final del Mundial vs. Marruecos. Â¡SALUDO ESPECIAL PARA SILVETTI! pic.twitter.com/PCJwXShvsI— SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2025
Silvetti, que ingresó en el segundo tiempo y definió de tres dedos para el 1-0, habló después del partido sobre su momento personal y la dedicatoria del capitán argentino. “Muy contento en lo personal. Nada más lindo que convertir y más si ayuda al equipo. Este grupo es merecedor”, dijo el delantero surgido de Newell’s. Sobre el saludo de Messi, agregó: “Es un orgullo. La Mayor siempre está apoyando y eso es muy importante”.
El respaldo del mejor del mundo no fue el único. Emiliano “Dibu” Martínez también publicó un mensaje en sus redes. “A la final”, escribió el arquero, mientras miraba el partido desde su casa.
La Selección Sub 20, máxima ganadora del certamen con seis títulos, buscará su séptima corona este domingo ante Marruecos, que eliminó a Francia por penales. El partido se disputará desde las 20.