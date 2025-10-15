Santoral del 16 de octubre: santos, memoria y significado

En este día, la Iglesia Católica conmemora varias figuras de santidad cuyas vidas inspiran devoción, esperanza y entrega. El santoral del 16 de octubre refleja la variedad de vocaciones cristianas: religiosas, obispos, mártires y santos populares que aún hoy piden ser recordados.
Principales santos celebrados
Entre los santos más destacados del 16 de octubre figuran:
San Gerardo Mayela
Nacido en 1726 en Muro Lucano, Italia, Gerardo ingresó a la Congregación del Santísimo Redentor (redentoristas), donde fue conocido por su humildad, servicio a los más pobres y paciencia ante la adversidad.
Falleció el 16 de octubre de 1755, y con el tiempo se convirtió en una figura muy invocada por mujeres embarazadas o en situaciones delicadas del parto.
Santa Margarita María de Alacoque
Religiosa francesa del siglo XVII (nacida en 1647), de la orden de la Visitación. Fue quien promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tras recibir diversas apariciones místicas.
Aunque su festividad formal suele observarse el 17 de octubre, algunas tradiciones la conmemoran el día 16.
Santa Eduvigis (“Hedwig”)
Eduvigis de Andechs (1174-1243) fue una duquesa alemana que dedicó gran parte de su vida a la ayuda a los necesitados. Tras enviudar, ingresó en una comunidad cisterciense y vivió en austeridad, fundando obras de caridad.
Es considerada patrona de los afligidos y los deudores.
San Beltrán de Comminges
Bertrán de Cominges fue obispo en la zona de los Pirineos franceses. Se le atribuye haber reconstruido su diócesis y promover reformas eclesiásticas. Murió el 16 de octubre de 1123.
San Longinos
Aunque su vida está imbricada con la tradición más que con datos históricos comprobados, se le reconoce como el soldado que atravesó el costado de Jesús con una lanza. Se lo conmemora el 16 de octubre en el calendario litúrgico.
Además de estos, el santoral del día incluye santos y beatos menos conocidos como San Anastasio de Pamiers, Santa Bonita de Brioude, San Elifio de Toul, San Galo de Arbona, San Gauderico de Mirepoix, San Lulo de Hersfeld, San Mumolno de Noyon, San Rodolfo de Gubbio, San Vidal de Retz, Beato Gererdo de Clairvaux y Beato Pedro Casani.