Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

El fiscal López Ávila sostiene que Juan Zamora habría cometido un fraude por más de $2.000 millones. No se oficializó la nueva imputación por problemas de salud del empresario.

‘¿LA PRUEBA DEL DELITO? La laguna que habría hecho construir el citricultor para acumular agua que podría haber destinado al riego de sus campos. ‘¿LA PRUEBA DEL DELITO? La laguna que habría hecho construir el citricultor para acumular agua que podría haber destinado al riego de sus campos.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs
Aguas del TucumánDiego López ÁvilaFacundo Maggio María del Carmen Reuter
