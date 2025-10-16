Secciones
Seguridad
Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
El fiscal López Ávila sostiene que Juan Zamora habría cometido un fraude por más de $2.000 millones. No se oficializó la nueva imputación por problemas de salud del empresario.
‘¿LA PRUEBA DEL DELITO? La laguna que habría hecho construir el citricultor para acumular agua que podría haber destinado al riego de sus campos.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 2 Hs
Sociedad Aguas del Tucumán
Diego López Ávila
Facundo Maggio
María del Carmen Reuter
