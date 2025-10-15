Secciones
DeportesFútbol

Mateo Silvetti marcó un golazo y puso en ventaja a Argentina ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El delantero del Inter Miami aprovechó una gran asistencia de Prestianni y definió con tres dedos para abrir el marcador en Santiago de Chile.

GRITO DE ALIVIO. Mateo Silvetti celebró con euforia su tercer gol en el Mundial Sub 20, que le dio la ventaja a la Selección ante Colombia GRITO DE ALIVIO. Mateo Silvetti celebró con euforia su tercer gol en el Mundial Sub 20, que le dio la ventaja a la Selección ante Colombia Getty
Hace 2 Hs

La Selección Argentina Sub 20 consiguió abrir el marcador frente a Colombia en Santiago de Chile gracias a una gran definición de Mateo Silvetti, en el duelo correspondiente a la semifinal del Mundial juvenil.

A los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se jugaba con mucha intensidad y pocas llegadas claras, Gianluca Prestianni lideró una contra veloz y asistió al delantero del Inter Miami, que definió con tres dedos para sellar el 1-0 parcial en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El atacante, surgido de Newell’s y hoy compañero de Lionel Messi en el equipo estadounidense, sumó su tercer gol en el certamen: antes había convertido frente a Nigeria en los octavos de final y ante México en cuartos.

Con este resultado parcial, el conjunto dirigido por Diego Placente se está clasificando a la final del Mundial Sub 20 de Chile, donde espera Marruecos, que superó a Francia en la definición por penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Temas Santiago de ChileChileDiego PlacenteArgentinaMundial Sub 20Mateo SilvettiSelección Argentina Sub-20
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

El tucumano Álvaro Montoro será operado tras su lesión en el Mundial Sub 20 y se pierde el resto del torneo

El tucumano Álvaro Montoro será operado tras su lesión en el Mundial Sub 20 y se pierde el resto del torneo

La Selección Argentina Sub 20 va por la final del Mundial: Diego Placente confirmó el equipo con tres bajas claves

La Selección Argentina Sub 20 va por la final del Mundial: Diego Placente confirmó el equipo con tres bajas claves

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre

San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Scaloni tras la goleada a Puerto Rico

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Comentarios