Mateo Silvetti marcó un golazo y puso en ventaja a Argentina ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 consiguió abrir el marcador frente a Colombia en Santiago de Chile gracias a una gran definición de Mateo Silvetti, en el duelo correspondiente a la semifinal del Mundial juvenil.
A los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se jugaba con mucha intensidad y pocas llegadas claras, Gianluca Prestianni lideró una contra veloz y asistió al delantero del Inter Miami, que definió con tres dedos para sellar el 1-0 parcial en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
El atacante, surgido de Newell’s y hoy compañero de Lionel Messi en el equipo estadounidense, sumó su tercer gol en el certamen: antes había convertido frente a Nigeria en los octavos de final y ante México en cuartos.
Con este resultado parcial, el conjunto dirigido por Diego Placente se está clasificando a la final del Mundial Sub 20 de Chile, donde espera Marruecos, que superó a Francia en la definición por penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos.